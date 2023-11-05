الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حماده: المنتجات الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية

العلم الأردني
العلم الأردني
أكد مستشار غرفة صناعة الأردن لشؤون السياحة وصناعة المطاعم رائد حماده أهمية المشاركة الأردنية في معرض الخليج للتصنيع الغذائي (غلف فود) الذي تنطلق أعماله في دبي يوم غد الثلاثاء في بناء شراكات عالمية وفتح نوافذ تسويقية للمنتجات الأردنية المصنعة محليا.اضافة اعلان

وقال حماده في تصريحات صحافية اليوم، إن المعرض يشكل فرصة حقيقية للترويج للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات في مجال تجارة المواد الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم وتبادل الخبرات في ظل المشاركة الدولية الواسعة بالمعرض من مختلف دول العالم.

وأوضح أن المشاركة بالمعرض تعتبر ضرورية لتعزيز التواصل وزيادة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، بالإضافة إلى الترويج للإمكانيات المتاحة في الاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.

وأشار حماده إلى أن معرض "غلف فود" يعتبر أضخم حدث سنوي تجاري في مجال الأغذية ويرتاده زوار من مختلف دول العالم، ما يشكل فرصة مهمة أمام الشركات الأردنية نحو تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول المشاركة من خلال اللقاءات الثنائية والسعي لعقد الصفقات التجارية.

وقال إن المواد الغذائية باتت اليوم تشكل أهمية بالغة لدول العالم، وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يتطلب من الجميع، خصوصا التجار، الحرص دائما على توفير مخزون من السلع الغذائية والأساسية لدعم مقومات الأمن الغذائي.

وأشاد حماده بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن في سبيل دعم الصناعة الوطنية وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجات القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه أعماله.

ولفت إلى الحرص من خلال المشاركة بالمعرض على ترويج قطاع المطاعم والحلويات في المملكة، والتطور الكبير الذي يشهده منذ سنوات، والجهود الكبيرة والمميزة من قبل العاملين، بحيث أصبح منافسا قويا بين دول المنطقة، إلى جانب توفيره آلاف فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.

وأكد حماده أن المنتجات الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وباتت تتواجد في العديد من الأسواق العالمية بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.
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