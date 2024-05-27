حماية المستهلك: مئات الشكاوى بشأن عدم توفر الدجاج

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وأوضح الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية، أنه تلقوا مئات الشكاوى من مختلف محافظات المملكة بشأن عدم توفر كميات كافية من مادة الدجاج، ما أدى إلى انزعاج واستياء المواطنين من السلوكيات السلبية التي يتبعها بعض التجار.وأشار إلى استمرار عمليات التحايل من قبل التجار، حيث يقومون بتقطيع الدجاج لتفادي الالتزام بالسقوف السعرية المحددة، إضافة إلى تقديم أوزان صغيرة لا تتوافق مع السقوف السعرية المحددة.وأعرب الدكتور عبيدات عن قلقه من أن عدم توفر الدجاج بكميات كافية وبأوزان مناسبة يمكن أن يكون أداة ضغط على الوزارة لإلغاء السقوف السعرية، مما قد يتيح للتجار فرصة لرفع الأسعار بشكل مفرط.وختم بدعوة المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالبيع غير الملتزم بالسقوف السعرية، مطالبًا بتشديد الرقابة على أسواق المملكة.