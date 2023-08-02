الأربعاء 02 آب 2023
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حمزة: نعمل على تمكين قطاع الطاقة وتحقيق تحول نظام طاقي شامل لمختلف القطاعات

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الدكتور رسمي حمزة
قال مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة أن أهمية الشراكة وتوثيقها ما بين الوزارة والجامعة الأردنية الألمانية ونقابة المهندسين الأردنيين تعمل على تمكين قطاع الطاقة وتحقيق تحول نظام طاقي شامل وسلس في مختلف القطاعات.اضافة اعلان
وأضاف حمزة في كلمة له مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشه خلال رعايته الورشة العلمية بعنوان An insight into solar Energy and Clean Technologies المنعقدة ضمن فعاليات يوم الطاقة الخضراء في الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع نقابة المهندسين / لجنة المهندسين الشباب والاعلام الكهربائية للعمل على تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وعبر حمزة عن فخره بما تحقق في مجال الطاقة المتجددة في الأردن بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بنسبة مساهمه 27% والعمل على اعداد الدراسات وإنجاز المشاريع التي تساهم في توسيع قدرة الشبكات الكهربائية وتأهيلها.
وأشار حمزة الى انه سيتم انجاز الخطة الوطنية لترشد استهلاك الطاقة إذ تولي الوزارة أهمية كبرى للشراكة مع نقابة المهندسين والجامعات الحكومية ومراكز التدريب المتخصصة والقطاع الخاص سعيا لفتح سوق ترشيد الطاقة في الأردن من خلال بناء نموذج شركات خدمات الطاقة ESCO والشراكة مع القطاع المصرفي.
وعن الهيدروجين الأخضر قال حمزة أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية واعداد استراتيجية خاصة لإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر، وسيكون هذا التوجه الجديد نواة للمستقبل في مجال الطاقة الخضراء في الاردن. 
وثمن حمزة التعاون القائم مع نقابة المهندسين والجامعات الأردنية وصندوق الطاقة المتجددة لتدريب وتأهيل المهندسين لسوق العمل حيث تم تدريب أكثر من 1000 مهندس يمتلكون شهادات دولية معتمدة مشيرا الى أهمية الشراكة بين المعنيين في تدريب وبناء قدرات المهندسين لتحقيق المزيد من النجاحات في قطاع الطاقة وبناء وتوثيق الشراكات مع المانحين الدوليين لتحقيق أهداف الأردن في الانتقال الطاقي المستدام.
وتهدف الورشة التي حضرها قرابة 400 طالب من مختلف التخصصات الهندسية في الجامعة الأردنية الألمانية لإبراز أهمية الطاقة البديلة و الطاقة الشمسية على وجه الخصوص وتبادل المعرفة والخبرات من خلال المحاضرات التي تتناول أهم العناوين في شأن الطاقة البديلة والطاقة الشمسية.
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