خبراء: الأردن وجهة سياحية مفضلة للمصريين

أكد خبراء مصريون في قطاع السياحة، أن الأردن تعد من الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح العرب والأجانب وتحديداً للمصريين، وذلك في ضوء الروابط الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين والقرب الجغرافي بينهما.

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ويتمتع الأردن ببنية سياحية رائدة، فضلا عن تنوع السياحة به سواء تاريخية، ترفيهية، ثقافية، دينية، علاجية، ما أهلها وجعلها على خارطة السياحة العالمية، وأجمع الخبراء في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على أن من عوامل الجذب السياحي بالأردن وذات التأثير القوي هي الروح الطيبة التي يتمتع بها الشعب الأردني وكرم الضيافة واستقبالهم للزوار والوافدين بود ومحبة.



وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب المصري أحمد إدريس، أن السياحة الأردنية تحظى بمكانة كبيرة وخصوصية لدى العرب وتحديداً المصريين، نظراً لحالة التقارب بين الشعبين، مشيراً إلى أن الأردن يجيد تنظيم الفعاليات السياحية التي يستضيفها وحتى على مستوى البرامج السياحية التي يقدمها لزواره من مختلف العالم.



وأشار إدريس، إلى أن الأردن يتمتع بمزايا سياحية جعلت منه مكانة مميزة على خارطة السياحة العالمية، حيث حباه الله منطقة البحر الميت كمنطقة سياحية للاستشفاء، وأيضاً المناطق الأثرية كالبترا التي ترمز للتاريخ العتيق والحضارة البهية للأردن.



فيما أكد مستشار مصر السياحي في اليابان سابقاً الدكتور زين الشيخ، أن الأردن يمتاز ببنية سياحية رائدة وبمواقع سياحية متميزة تعكس وجه الأردن الحضاري المشرف وإرثه التاريخي.



وأشار إلى أن هناك إقبالا من المصريين على زيارة المناطق السياحية في الأردن، مشيراً إلى أن ما يحظى به الأردن من مكانة سياحية يعد رقماً مهماً بالنسبة للسياحة العربية، داعياً إلى ضرورة أن يتم تفعيل التكامل العربي السياحي بين البلدان العربية كون الأردن يعتبر مرتكزا أساسيا في تحقيق ذلك، لما يزخر به من مقومات تميزه عن غيره.



من جهته أكد الخبير السياحي المصري رمضان طنطاوي، أن هناك إقبالا كبيرا من مصر والبلدان العربية لزيارة الأردن، حيث يفضل المصريون الأردن كوجهة سياحية مميزة نظراً للأجواء المتقاربة وطيبة وترحاب الشعب الأردني وكرم الضيافة الذي يمتازون به، لافتاً إلى أنه نتاج العلاقات الوطيدة بين الشعبين ووجود علاقة توأمة بينهما .



ولفت إلى أن عدد المصريين الذي يقصدون الوجهات السياحية في الأردن نحو 250 ألف مصري ويتزايد بشكل فصلي، وتحديداً مع موسم صيف الأردن، إضافة إلى أن المصريين المتواجدين في الأردن بهدف العمل، ينقلون الصورة للآخرين في مصر وهذا يعتبر بالنسبة للسياحة أقوى منافذ التسويق السياحي.-(بترا)