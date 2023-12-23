خط بري بحري من الأردن إلى مصر بديلا للمملكة عن البحر الأحمر وباب المندب

أحمد الرواشدة

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أعلن مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة تشغيل الخط العربي للنقل البري و البحري بين العقبة و الموانىء المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط كخط بديل بعد اعلان عدد من شركات الشحن الكبرى ايقاف اعمالها في البحر الاحمر و باب المندب.واكد العبادلة خلال اجتماع موسع عقد في مبنى شركة الجسر العربي بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ونائبي المدير العام للشركة ممثل الجانب المصري اللواء جمال محمد ابراهيم و ممثل الجانب العراقي م. محيي الدين الامارة و عدد من شركات الملاحة و التخليص العاملة بالعقبة .. أن شركة الجسر العربي سارعت الى اكمال كافة المتطلبات الدولية و الفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانىء الاردنية و الموانىء المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط من خلال انشاء مسار بحري جديد لخدمة متطلبات النقل البري و البحري في ظل أزمة الملاحة العالمية في البحر الاحمر و باب المندب و هوالخط البديل ( العقبة – ميناء نويبع – الموانىء المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط وهي الاسكندرية و بورسعيد و دمياط) وذلك بالتعاون و التنسيق مع وزارتي النقل الأردنية و المصرية وسلطة منطقة العقبة الخاصة و شركة تطوير العقبة وكافة الجهات ذات العلاقة.وكشف العبادلة عن أهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الاردنية المتجهة الى الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا لاسيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ماينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل كلف النقل اضافة الى تحييد التجارة عبر الموانىء الاسرائيلية كهدف قومي والاستفادة من الميزات التي يقدمها الجانب المصري لتخفيض كلف نقل الصادرات الاردنية وتسهيل وصولها الى امريكا واوروبا اضافة الى تحول جزء من التجارة المتجهة من شمال السعودية و شرق العراق باتجاه هذا الخط البديل الجديد وتعزيز تنافسية المملكة وقدرتها على لعب دور محوري في طرق و سلاسل الامداد ضمن بدائل مستجده وحديثه و تقليل الزمن اللازم لوصول الصادرات الاردنية الى مقاصدها النهائية مايعزز المرونة والاستجابة و الثقة وزيادة نشاط قطاع الشاحنات في المملكة اضافة الى زيادة حجم تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة و ميناء نويبع المصري مما يساهم في رفع تنافسيتهم بين موانىء المنطقة.واستعرض العبادلة الميزات والتسهيلات التي توفرها شركة الجسر العربي لمستخدمي الخط العربي البري البحري البديل (العقبة – ميناء نويبع – الموانىء المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط ) والتي تتضمن توفر وحدات بحرية متخصصة في الشحن البحري وطاقة استيعابية كافية لاستيعاب كافة البضائع من الاتجاهين اضافة الى العمل على مدار الساعة و عدم تحميل اية غرامات نتيجة انتظار الحاويات في الساحات و تعدد الخطوط الملاحية في الموانىء المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط ووجود عامل المنافسة في زمن الوصول للبضائع الى وجهتها النهائية اضافة الى المحافظة على البضائع من خلال تقليل الآثار الناتجه عن المعاينة و التفريغ و اعادة التحميل و ثبات كلف النقل على مدار العام و عدم زيادتها في المواسم او بالاحداث الاقليمية اضافة الى سرعة الاجراءات في الموانىء بسبب الاولوية للبضائع لهذا الخط البديل .وأوضح مدير عام شركة الجسر العربي أهم الاجراءات المتخذة للمشروع من الجانب الاردني و الجانب المصري حيث وافق الجانب الاردني من خلال سلطة العقبة و شركة تطوير العقبة على استخدام نمط جديد من أنماط النقل عن طريق ميناء العقبة – محطة الركاب (حاوية محملة على شاحنة ) عبر أسطول الجسر العربي و تخصيص ساحة خاصة في مدخل محطة الركاب و توفير أجهزة مينائية للكشف و المعاينة و التفتيش و فصل شاحنات الخط العربي البديل عن شاحنات خط نويبع أما فيما يتعلق باجراءات الجانب المصري فتمثلت باصدار منشور اجراءات نقل الحاويات تحت نظام البوالص المجمعة من ميناء نويبع الى الموانىء المصرية المطلة على البحر المتوسط (ميناء الاسكندرية و بورسعيد و دمياط) وبالعكس واعفاء الحاويات العابرة من ميناء نويبع الى موانىء الاسكندرية و بورسعيد و دمياط من التسجيل على المنظومة الالكترونية و تخفيض الرسوم و الاجور في ميناء نويبع بنسب كبيرة و اصدار فاتوره موحده لخدمات هذا الخط من ميناء نويبع لتسهيل الاجراءات و المرور السريع وتخفيض رسوم العبورواكد العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة الى الولايات المتحدة الامريكية ترانزيت عن طريق الموانىء المصرية سيكون من 18 الى 20 يوم فقط وبأقل الكلف و أعلى نسبة أمان .وكان محافظ العقبة خالد الحجاج اكد في بداية اللقاء على اهمية هذا الخط البديل الذي يربط الموانىء الاردنية بالموانىء المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط ودور شركة الجسر العربي كناقل رائد في النقل البحري بخدمة متطلبات هذا الخط البحري البديل من خلال قطعها البحرية السبعة الحديثة القادرة على نقل الحاويات بسرعة وسهولة .ودار نقاش موسع بين ادارة الشركة ومدراء وممثلي شركات الملاحة و التخليص و المدن الصناعية العاملة بالعقبة حول التفاصيل الفنية و الملاحية للخط البحري البديل وسط اشادة من الحضور على الميزات المهمة لهذا الخط في ربط تجارة المملكة بموانىء البحر الابيض المتوسط مباشره.