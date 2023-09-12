دراسات لتحديد فرص المنتج الوطني بالأسواق العالمية

طارق الدعجة

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بدأت شركة تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير" إعداد وتنفذ دراسات متخصصة حول العديد من الأسواق لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية، بهدف زيادة وتنويع الصادرات الوطنية وفق ما أكده مدير عام الشركة م. عمر القريوتي.وأشار القريوتي لـ"الغد"، إلى أن أهم الدراسات التي يتم العمل عليها حاليا تتمحور حول 5 أسواق هي: أميركا، هولندا، استراليا، كوريا الجنوبية، الصين، بهدف الاطلاع على واقع الفرص في مختلف القطاعات الصناعية والتعريف بالمصدر الأردني، وما يتطلبه من أجل الدخول لهذه الأسواق، حيث ستكون معتمدة على أرقام واقعية ومعلومات وبيانات عملية ومباشرة عن تلك الأسواق.يشار، إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.وقال القريوتي: "إن الشركة بصدد إعداد 40 دراسة ثانوية عن 40 منتج أردني يتم بها توضيح كل ما يتعلق بفرص المنتج في التصدير والمعايير والمتطلبات العالمية المتعلقة بهذا المنتج، لتدعيم معرفة المصدرين الأردنيين بها في العديد من الأسواق".وبين القريوتي، أن "بيت التصدير" تعمل أيضا على إعداد 5 دراسات جديدة عن 5 منتجات بهدف تعزيز صادرتها عبر التجارة الإلكترونية وتمكينها من دخول أسواق جديدة، خصوصا بعد إطلاق المنصة الشاملة للصادرات الوطنية.وكانت الشركة، أطلقت أخيرا المنصة الشاملة للصادرات الوطنية، والتي تعمل على توفير معلومات عن الأسواق العربية والإقليمية والعالمية وتوفيرها للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لزيادة المعرفة عن هذه الأسواق من خلال، توفير دراسات متنوعة عن الأسواق المختلفة والاستراتيجيات التصديرية العالمية.وحول برنامج ترويج الصادرات التابع لصندوق دعم وتطوير الصناعة والذي تنفذه الشركة أشار القريوتي، إلى أن الشركة قامت باستقبال 236 طلبا من شركات ترغب بالاستفادة من البرنامج حيث تم تقييم 120 شركة ورقيا، وتم عمل زيارات تقييمية لـ90 شركة، وتم اختيار 75 شركة وإرسال القوائم إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لاستكمال إجراءات التقييم وتقديم الدعم لهذه الشركات.يشار، إلى أن برنامج ترويج الصادرات يستهدف تقديم منحة مالية غير مستردة بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات ضمن شروط ومعايير محددة.وأكد القريوتي، أن الشركة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية بما يتواءم مع البرنامج الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للتصدير من خلال الدراسات التي تجريها عن الأسواق، ودعم المشاركة بالمعارض وتقديم الدعم الفني للمصانع بهدف زيادة قدراتهم التصديرية.وبين، أن الشركة عملت منذ انطلاقها على مساعدة أكثر من 127 شركة للمشاركة في المعارض وتنظيم الجناح الأردني في 11 معرضا دوليا، ودعم مشاركة القطاع الخاص في المعارض الدولية.وأشار، إلى قيام الشركة أيضا، بتسجيل 199 شركة مصدرة عبر منصة التصدير التي أطلقتها الشركة وتوفير معلومات حول 350 منتجا تصدرها هذه الشركات، مشيرا إلى وجود 61 مستخدما لأداة التقييم الأولي لجاهزية التصدير، ونشر 50 دراسة عن أسواق عالمية ومنتجات أردنية لها فرص تصديرية، وأيضا نشر 10 دراسات عن التجارة الإلكترونية لمنتجات وأسواق عالمية، وإطلاق حملات توعية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دولالعالم.وبين، أن الشركة قامت أيضا، بإطلاق برامج لبناء قدرات المصدرين الأردنيين حيث قامت بتدريب 107 أشخاص من75 شركة مصدرة، وعقدت 6 ورشات عمل خاصة بالتصدير، و3 جلسات نقاشية للمواضيع التي تهم المصدرين حضرها 129 مشاركا، إضافة إلى إجراء 3 جولات دراسية إلى كل من: هولندا وألمانيا لإطلاع المصدرين على طرق دخول الأسواق الأوروبية وتعريفهم بالمعايير وغيرها من الأمور التي تهم عملية التصدير.