دراسة إجراءات لمواجهة ارتفاع كلف الشحن والتأمين البحري

طارق الدعجة

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اتفقت غرفة تجارة الأردن مع الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لمتابعة مستجدات اضطراب منطقة البحر الأحمر وتأثير ذلك على مرور السفن والبواخر لاسيما تلك القادمة إلى ميناء العقبة.ويهدف تشكيل اللجنة، التي تضم من جانب القطاع الخاص، إضافة إلى غرفة تجارة الأردن، نقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع ونقابة اصحاب الشاحنات، إلى توحيد الجهود والنظر في القضايا الفنية التي تسهم في تجاوز أي عقبات تتعلق بالشحن البحري على غرار ما حدث خلال ما يعرف بجائحة فيروس كورونا.جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس في مقر غرفة تجارة الأردن بحضور وزيرة النقل م.وسام التهتموني ورئيس وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة وممثلي عن قطاعات تجارية وخدمية ووكلاء لشركات ملاحة عالمية.من جهتها، أكدت التهتموني أن الحكومة تدرس سلسلة من الإجراءات للحد من آثار ارتفاع أجور الشحن والتأمين التي طرأت أخيرا جراء أحداث باب المندب وتغير مسارات خطوط الملاحة.وقالت التهتموني "هنالك نقاش يجري حاليا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليص الآثار على المستهلك".وألمحت الوزيرة إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها نفس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة فيروس كورونا وهذا يعتمد على تقديرات الاسعار.وأوضحت ان الوزارة تدرس طلبات القطاعات الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق بتخفيض رسوم قناة السويس والرسوم الجمركية على اجور الشحن.وقالت التهتموني إن "الوزارة تراقب ما يحدث وهنالك اجتماعات مستمرة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية المعنية للاطلاع على آخر التطورات على واقع خطوط الملاحة.واشارت الوزيرة إلى أن الحركة الملاحية مستمرة ولكن هنالك ارتفاعا على كلف الشحن والتأمين مبينة أن بعض خطوط الملاحة البحرية حولت مسارها عبر الرجاء الصالح وهذا يتسبب في طول الرحلة وارتفاع أسعار الشحن.وأكدت الوزيرة ان سلاسل الإمداد بالوصول إلى ميناء العقبة مستمرة ولكن المشكلة تمكن في ارتفاع الكلف.وأكدت أن الوزارة تعمل على العديد من المشاريع الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل بالمملكة وهنالك رؤية واضحة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق أهمية تشكل اللجنة المشتركة لوضع الحلول والتوصية باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن انسياب البضائع الى المملكة وتخفف من الاعباء المالية الاضافية على التجار والمستوردين وثبات الاسعار بالسوق المحلية.وشدد الحاج توفيق على وكلاء شركات الملاحة بضرورة توحيد الخطاب وايصال الرسائل لشركات الملاحة بعدم فرض اي رسوم اضافية ورفع اجور شحن البضائع.وقال رئيس الغرفة "الاحداث التي تشهدها منطقة البحر الاحمر وتحديدا مضيق باب المندب يمثل تحد كبير خصوصا توقف بعض خطوط الملاحة للعمل والمرور عبر هذا المضيق".وأضاف الحاج توفيق "الوضع غير مريح جراء احداث منطقة البحر الاحمر ما يستدعي تدخل حكومي واضح من خلال اتخاذ حزمة من القرارات المناسبة خصوصا بعد فرض شركات الملاحة رسوم اضافية ورفع بوالص التأمين".وبين أن هذه الزيادة غير مبررة واستغلال للمستوردين والتجار الأمر الذي سينعكس في نهاية المطاف على اسعار السلع بالسوق المحلية.وقال "الظرف الحالي استثنائي وفرض على الجميع" مشددا على ضرورة الوصول إلى بدائل تناسب عمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وأهمية أن تكون البدائل مناسبة ولا تؤثر على المستوردات وانسيابية البضائع.ودعا الحاج توفيق الحكومة لبذل المزيد من الجهود واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف لتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والمستوردين، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات إنسيابية المستوردات لأراضي المملكة.بدورهم، أشار مشاركون من الحضور إلى الزيادة المرتفعة بأسعار الشحن البحري الوارد والصادر، وفرض رسوم اضافية تحت مسميات مختلفة من الخطوط الملاحية العالمية، وزيادة مدة الرحلات ووصول البواخر، والتأثير على سلاسل التوريد، وزيادة الأعباء المالية على كلف السلع ما ينعكس على السعر النهائي للبضائع.واكدوا خلال اللقاء ضرورة أن يكون هنالك ناقل وطني وتقليل التعقيدات اللوجستية في عمليات الاستيراد، وتوفير اعفاءات من رسوم المناولة والتخزين والفحوصات ووضع سقوف محددة للرسوم الجمركية في ظل الارتفاعات بأجور الشحن.ولفتوا الى ضرورة ان يكون هنالك بدائل جديدة لاستيراد البضائع والمواد ولا سيما الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.