دراسة جدوى لتشغيل خط سككي لنقل الركاب بين الزرقاء ومطار الملكة علياء

تيسير النعيمات

اضافة اعلان

تعد مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني بالشراكة مع شركات من القطاع الخاص الأردني دراسة جدوى لمشروع نقل ركاب عبر الخط من الزرقاء مرورا بعمان وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي، وفق ما صرح به لـ"الغد" المستشار الإعلامي في المؤسسة علي عضيبات.وبين عضيبات ان هذه السكة تأتي في سياق الإستراتيجية الوطنية لتنويع وسائل النقل العام.وكشف عضيبات عن ان القطار السياحي الذي ينطلق من منطقة المحطة وصولا الى منطقة الجيزة جنوب عمان سيصل إلى منطقة القطرانة في محافظة الكرك مشيرا الى انتهاء العمل في صيانة السكة وإعادة تأهيليها حيث يجري العمل حاليا على إعادة محطة القطرانة السياحية وتجهيزها.كما كشف عضيبات عن مسار سياحي جديد بين الزرقاء والمفرق تم إنجازه ويجري الآن دراسة جدوى تشغيله.كما يجري العمل على إعداد دراسة جدوى افتتاح متحف خاص بالتعاون مع مؤسسة تركية.وكانت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني افتتحت، قبل أسبوعين، موسم الرحلات السياحية للعام الحالي، عبر سكة حديد الحجاز، ولمسافة 42 كيلومتراً، من منطقة المحطة في عمان مروراً بالأحياء السكنية، وحتى منطقة الجيزة جنوب العاصمة.وتبلغ تكلفة التذكرة للأطفال 3 دنانير، وللكبار 5 دنانير، وتتراوح مدة الرحلة ما بين 1-1:30 ساعة.وتستهدف العائلات والسياح، يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، ويمكن حجز رحلات خاصة خارج أوقات الرحلات المجدولة ولمحطات أخرى على الخط.ويضم خط القطار في سكة حديد الحجاز، 13 قاطرة، منها 8 بخارية تعد نادرة على مستوى العالم، كونها ترجع للقرن التاسع عشر.وتكمن أهمية الخط في قيمته التاريخية حيث يمتد من دمشق إلى المدينة المنورة مروراً بالأردن، والتحول الذي مثله في اختزال الوقت على الحجاج قديماً، من ثلاثة أشهر إلى نحو 55 ساعة تقريباً، بالإضافة إلى ارتباطه بتأسيس إمارة شرق الأردن، حيث استقل الملك المؤسس عبدالله الأول القطار من معان إلى عمان.ووصل عدد ركاب قطار سكة حديد الحجاز خلال أسبوعين تقريبا 1500 راكب موزعين على 6 رحلات، وفق تصريحات صحفية لعضيبات.ولفت لإمكانية حجز رحلات خاصة خارج أوقات الرحلات المجدولة ولمحطات أخرى على الخط، بالإضافة إلى جاهزية المؤسسة لاستقبال الرحلات المدرسية والجامعية من أيام الأحد إلى الخميس.