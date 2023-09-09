السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

دراسة جدوى لتشغيل خط سككي لنقل الركاب بين الزرقاء ومطار الملكة علياء

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني
مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني
 تعد مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني بالشراكة مع شركات من القطاع الخاص الأردني دراسة جدوى لمشروع نقل ركاب عبر الخط من الزرقاء مرورا بعمان وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي، وفق ما صرح به لـ"الغد"  المستشار الإعلامي في المؤسسة علي عضيبات.اضافة اعلان
وبين عضيبات ان هذه السكة تأتي في سياق الإستراتيجية الوطنية لتنويع وسائل النقل العام.
وكشف عضيبات عن ان القطار السياحي الذي ينطلق من منطقة المحطة وصولا الى منطقة الجيزة جنوب عمان سيصل إلى منطقة القطرانة في محافظة الكرك مشيرا الى انتهاء العمل في صيانة السكة وإعادة تأهيليها حيث يجري العمل حاليا على  إعادة محطة القطرانة السياحية وتجهيزها.
كما كشف عضيبات عن مسار سياحي جديد بين الزرقاء والمفرق تم إنجازه ويجري الآن دراسة جدوى تشغيله. 
كما يجري العمل على إعداد دراسة جدوى افتتاح متحف خاص بالتعاون مع مؤسسة تركية.
وكانت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني افتتحت، قبل أسبوعين، موسم الرحلات السياحية للعام الحالي، عبر سكة حديد الحجاز، ولمسافة 42 كيلومتراً، من منطقة المحطة في عمان مروراً بالأحياء السكنية، وحتى منطقة الجيزة جنوب العاصمة.
وتبلغ تكلفة التذكرة للأطفال 3 دنانير، وللكبار 5 دنانير، وتتراوح مدة الرحلة ما بين 1-1:30 ساعة.
وتستهدف العائلات والسياح، يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، ويمكن حجز رحلات خاصة خارج أوقات الرحلات المجدولة ولمحطات أخرى على الخط.
ويضم خط القطار في سكة حديد الحجاز، 13 قاطرة، منها 8 بخارية تعد نادرة على مستوى العالم، كونها ترجع للقرن التاسع عشر.
وتكمن أهمية الخط في قيمته التاريخية حيث يمتد من دمشق إلى المدينة المنورة مروراً بالأردن، والتحول الذي مثله في اختزال الوقت على الحجاج قديماً، من ثلاثة أشهر إلى نحو 55 ساعة تقريباً، بالإضافة إلى ارتباطه بتأسيس إمارة شرق الأردن، حيث استقل الملك المؤسس عبدالله الأول القطار من معان إلى عمان. 
ووصل عدد ركاب قطار سكة حديد الحجاز خلال أسبوعين تقريبا 1500 راكب موزعين على 6 رحلات، وفق  تصريحات صحفية لعضيبات. 
ولفت لإمكانية حجز رحلات خاصة خارج أوقات الرحلات المجدولة ولمحطات أخرى على الخط، بالإضافة إلى جاهزية المؤسسة لاستقبال الرحلات المدرسية والجامعية من أيام الأحد إلى الخميس.
الجغبير: الصناعة الوطنية سبب رئيس لتغطية تاريخية للواردات

الجغبير: الصناعة الوطنية سبب رئيس لتغطية تاريخية للمستوردات منذ10 ساعة

62a7781ac98da

26318 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل منذ10 ساعة

394648_36_1694242057

"الطاقة والمعادن" تغلق المقالع المخالفة في عجلون منذ10 ساعة

1694240534444

الحاج توفيق: عقد المنتدى الاقتصادي الأردني مع دول (آسيان) العام المقبل منذ11 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دائرة مراقبة الشركات

18 % تباطؤ في نمو رؤوس أموال الشركات

منذ 25 دقيقة
أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)

منذ 19 عاما.. الربط الكهربائي مع العراق "خلال شهرين"

منذ 28 دقيقة
"مؤتة" تكرم "الإسكان" لدعمه جائزة الريادة والابتكار

"مؤتة" تكرم "الإسكان" لدعمه جائزة الريادة والابتكار

منذ 30 دقيقة
البنك العربي

"العربي" يدعم نشاطا تعليميا للأطفال حول ندرة المياه

منذ 31 دقيقة
أرشيفية

التجارة الإلكترونية.. انتشار دون الطموح وغياب التشريعات أبرز المعيقات

منذ 35 دقيقة
زيادة أعداد زوار المغطس عن العام الماضي بنسبة 81 %

زيادة أعداد زوار المغطس عن العام الماضي بنسبة 81 %

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

د. محمد حسين المومني |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |منذ 21 دقيقة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات | منذ22 ساعة
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 