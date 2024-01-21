الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الحكمة" تشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 54 في دافوس

دروزة يؤكد على الاستراتيجيات الاستباقية للاقتصاد الكلي في ظل حالة عدم اليقين

مازن دروزة الرئيس التنفيذي لأدوية الحكمة أثناء مشاركته في دافوس - (من المصدر)
مازن دروزة الرئيس التنفيذي لأدوية الحكمة أثناء مشاركته في دافوس - (من المصدر)
 انضمت "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة" أو "المجموعة")؛ مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، وشريك الصحة الدائم للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات المدنية، للتصدي للوضع العالمي ومناقشة أولويات العام المقبل، في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في مدينة دافوس في سويسرا، في الفترة ما بين 15 و19 كانون الثاني (يناير) الحالي تحت عنوان "إعادة بناء الثقة".اضافة اعلان
جمعت مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 مشاركين، من بينهم وزراء ومسؤولون من جميع أنحاء العالم، وركزت على أربعة مواضيع رئيسية، هي: تحقيق الأمن والتعاون في عالم منقسم، وخلق النمو وفرص العمل لعصر جديد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، وإيجاد استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.
شارك مازن دروزة، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الحكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جلسة حوارية بعنوان "المعضلة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الإصلاح وسط حالة من عدم الاستقرار". وأكد دروزة، خلال حديثه في الجلسة، أهمية الاستراتيجيات الاستباقية والتشاركية في التغلب على التحديات التي تفرضها مستويات الدَّين العام، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتي تؤثر على التوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال الجلسة الحوارية، شدد دروزة على الحاجة إلى اعتماد أساليب مرنة وقابلة للتكيف، وتعزيز الابتكار والممارسات المستدامة والشراكات الاستراتيجية لتسهيل التقدم. وفي تعليقاته، قال دروزة: "يجب على الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء أن تتصرف دائما بشكل أخلاقي، وأن تستمر في تطوير أجندات مسؤوليتها المؤسسية تجاه موظفيها والمجتمع المحلي والبيئة".
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