 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دعوة الصناعيين للاستفادة من صندوق دعم الصناعة

الجغبير: ايصال الغاز الطبيعي للمصانع .. يعزز تنافسية القطاع
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير

دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الشركات الصناعية للاستفادة من الجولة الثانية من برامج صندوق دعم الصناعة، والتي ينتهي موعد استقبال طلبات الدعم لها في الخامس عشر من حزيران المقبل.

اضافة اعلان


وقال المهندس الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن صندوق دعم الصناعة يقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، معربا عن أمله أن يساهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.


وأضاف أن الدعم المالي المتوفر من خلال هذه البرامج والتي تصل قيمتها للبرامج الثلاث المفتوحة حاليا إلى 285 ألف دينار للمنشآت الصغيرة، و435 ألف دينار للمنشآت المتوسطة و535 ألف دينار للمنشآت الكبيرة.


وبين بأن المخصصات المالية المتوفرة للجولة الثانية والنهائية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات هي 31 مليون دينار سيتم تقديمها لما يقارب 153 منشأة صناعية، فيما تبلغ المخصصات المالية المرصودة لبرنامج تحديث الصناعية 6.2 مليون دينار، سيتم تقديمها لما لا يقل عن 62 منشأة صناعية.


ولفت إلى أن المخصصات المالية لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات هي 350 ألف دينار، سيتم تقديمها لما لا يقل عن 45 منشأة صناعية.


يذكر بأن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها 41.5 مليون دينار، مخصصة لــ 339 منشأة صناعية وسيتم تقديمها على شكل حوافز ومنح وضمانات، والتي جميعها أموال غير مستردة.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
خضار

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

منذ10 ساعة
الأردن يتقدم 14 مرتبة بالمؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2024

تجارة الأردن: رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة الاقتصاد الوطني

11 أيار 2024
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة

الرواشدة: "سيجري" الأردنية تعمل على التجسير بين الصناعيين والأكاديميين

08 أيار 2024
نقابة تجار المواد الغذائية

نقابة تجار المواد الغذائية تطلق مبادرة "إطعام"

05 أيار 2024
اقرأ أيضا
مدينة الحسن الصناعية - (أرشيفية)

90 % من صادرات إربد الصناعية مصدرها مدينة الحسن

منذ2 ساعة
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة - (أرشيفية)

الخرابشة: لا تحديات أمام المرأة للعمل في قطاع الطاقة

منذ2 ساعة
الاقتصاد الرقمي تفتتح أول مركز في الألعاب والرياضات الإلكترونية

الاقتصاد الرقمي تفتتح أول مركز في الألعاب والرياضات الإلكترونية

منذ4 ساعة
محل لبيع وشراء الذهب في عمّان

أسعار الذهب تصل مستوى تاريخيا محليا

منذ9 ساعة
خضار

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

منذ10 ساعة
وزارة الاستثمار

أبو ظبي تؤسس الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في الأردن لاستثمار 5 مليارات دولار

19 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ساعتان مع الوزير

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا قال الوزير؟

جهاد المنسي |اليوم

المدرسة الحزبية

نضال منصور |اليوم

حق الانتخاب والانتخاب بالحق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

لا يملكون حلا!!

سميح المعايطة |اليوم

في تشوه السياقات والمفاهيم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات | منذ20 ساعة
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات | منذ20 ساعة
‏جنود إسرائيليون يعتقلون طفلاً فلسطينيا في الخليل، الضفة الغربية، تشرين الأول (أكتوبر)، 2017 - (أرشيفية)

أصول الوحشية الإسرائيلية في الإرث القمعي للاستعمار البريطاني

ترجمات |18 أيار 2024
1715972583767506400

المستوطنون ينغصون حياة الفلسطينيين

صحافة عبرية |17 أيار 2024
1715899666386976500

ما مدى استدامة أساليب الدفاع والردع في ظل الهجوم الإيراني؟

ترجمات |17 أيار 2024
1715899665346976300

موازنة بايدن بين الأمن القومي الإسرائيلي والأزمة الإنسانية للفلسطينيين

ترجمات |17 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر
 