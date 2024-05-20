دعوة الصناعيين للاستفادة من صندوق دعم الصناعة

دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الشركات الصناعية للاستفادة من الجولة الثانية من برامج صندوق دعم الصناعة، والتي ينتهي موعد استقبال طلبات الدعم لها في الخامس عشر من حزيران المقبل.

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وقال المهندس الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن صندوق دعم الصناعة يقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، معربا عن أمله أن يساهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.



وأضاف أن الدعم المالي المتوفر من خلال هذه البرامج والتي تصل قيمتها للبرامج الثلاث المفتوحة حاليا إلى 285 ألف دينار للمنشآت الصغيرة، و435 ألف دينار للمنشآت المتوسطة و535 ألف دينار للمنشآت الكبيرة.



وبين بأن المخصصات المالية المتوفرة للجولة الثانية والنهائية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات هي 31 مليون دينار سيتم تقديمها لما يقارب 153 منشأة صناعية، فيما تبلغ المخصصات المالية المرصودة لبرنامج تحديث الصناعية 6.2 مليون دينار، سيتم تقديمها لما لا يقل عن 62 منشأة صناعية.



ولفت إلى أن المخصصات المالية لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات هي 350 ألف دينار، سيتم تقديمها لما لا يقل عن 45 منشأة صناعية.



يذكر بأن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها 41.5 مليون دينار، مخصصة لــ 339 منشأة صناعية وسيتم تقديمها على شكل حوافز ومنح وضمانات، والتي جميعها أموال غير مستردة.-(بترا)