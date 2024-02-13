الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دفع 1,14 مليار دينار عبر "إي فواتيركم" الشهر الماضي

دنانير اردنية
دنانير
ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر تطبيق "إي فواتيركم" المعتمد من البنك المركزي الأردني خلال كانون الثاني الماضي إلى 5.26 ملايين حركة مقارنة مع 5.03 ملايين حركة في كانون الأول الذي سبقه وبارتفاع 4.5%، وفق إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).اضافة اعلان
وبحسب هذه الإحصائيات، بلغت قيمة الحركات عبر التطبيق مليار و147 مليون دينار أردني في كانون الثاني مقارنة مع 937 مليون دينار أردني في كانون الأول الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 22.4%، فيما بلغ متوسط قيمة الحركات عبر إي فواتيركم 218 دينارا أردنيا.
وتصدرت الخدمات الحكومية قيمة الحركات المنفذة عبر تطبيق "إي فواتيركم" بقيمة 795 مليون دينار، فيما تلتها الخدمات المقدمة عبر شركات المحافظ ومقدمي خدمات الدفع بقرابة 152 مليون دينار، ثم خدمات الماء والكهرباء بقيمة 55 مليون دينار.
وتلا ذلك الخدمات المالية بقيمة 36 مليون دينار، فالتعليم بقيمة 35 دينار أيضا، ثم تلاها قطاع الاتصالات بقيمة 27 مليون دينار، ثم قطاع التجارة والخدمات بقيمة 11 مليون دينار، والغاز والطاقة بقيمة 11 مليون دينار، والبنوك بقيمة 10 ملايين دينار أردني، إضافة إلى الجمعيات والمنظمات بقيمة 6 ملايين دينار.
وبنهاية تشرين الأول الماضي، تعامل مع التطبيق 49 ألف مستخدم جديد، بلغت نسبتهم 2% من إجمالي المستخدمين للتطبيق البالغ عددهم 4.15 ملايين مستخدم، فيما وصل عدد المفوترين إلى 505 ضمن 1.743 ألف خدمة.
وعن الحركات المنفذة عبر التطبيق، تصدر قطاع الاتصالات بقرابة 1.776 مليون حركة، ثم قطاع الماء والكهرباء بمعدل 1.394 مليون حركة، تلاهما الدفع لقطاع الخدمات الحكومية بقرابة مليون و97 ألف حركة، ثم شركات محافظ ومقدمي خدمات الدفع بـ 455 ألف حركة.
وتلا ذلك، قطاع الخدمات المالية بمعدل 264 ألف حركة، ثم التعليم بقرابة 83 ألف حركة، فقطاع الجمعيات والمنظمات بقرابة 56 ألف حركة، فالتجارة والخدمات بمعدل 36 ألف حركة، ثم الغاز والطاقة بـ 24 ألف حركة، ثم السفر والمواصلات بمعدل 22 ألف حركة.-(المملكة)
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