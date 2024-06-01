 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز تطبيق الحوكمة الرقمية" بحث لدهيسات والسعايدة

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الاقتصاد الرقمي
نشرت مجلة جامعة الزيتونة الدولية بحثًا بعنوان "دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز تطبيق الحوكمة الرقمية - الأردن حالة دراسية"، للباحثين مُدير دائرة البحوث والدراسات في مركز مؤشر الأداء "كفاءة"، مُعاذ الدهيسات، والباحث في مُختبر البحث بكُلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة الأمير محمد بالمغرب، عامر السعايدة. اضافة اعلان

وأكد البحث أن التطور التكنولوجي المُرقمن أدى إلى تطور مُمارسات الحوكمة، وتحولها من جوانب تقليدية إلى رقمية، فأصبحت الحوكمة الرقمية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، حيث تعنى بإدارة وتنظيم هذا النظام الجديد.

وشدد على أن الحوكمة الرقمية تعتمد على استخدام التكنولوجيا والبيانات الرقمية للتحكم والمُراقبة واتخاذ القرارات في العمليات الاقتصادية والإدارية. 

وأوضح البحث أن الحوكمة الرقمية تُساعد في ضمان الشفافية والمُساءلة والفاعلية في استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتُعزز الثقة والأمان في التعاملات الإلكترونية، كما تُساهم في تمكين الشركات والمؤسسات الحُكومية والمُجتمعات من الاستفادة الكاملة من الاقتصاد الرقمي، من خلال توفير الإطار القانوني والتنظيمي والأخلاقي اللازم للتكنولوجيا الرقمية.

وأشار إلى أن الحوكمة الرقمية تهدف إلى ضمان حماية البيانات الشخصية والخصوصية، وتعزيز الاستدامة والمُساواة الاقتصادية إلى حدٍ ما، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الجميع في البيئة الرقمية، إضافة إلى مواجهة العديد من التحديات كمخاطر الأمن السيبراني وتحديات الخصوصية والتمييز الرقمي. 

وتُعد المملكة الأردنية الهاشمية كباقي الدول التي انخرطت في هذه التطورات التكنولوجية، لا سيما الرقمية لمواكبة الاقتصاد الرقمي في مُختلف المُمارسات الاقتصادية والإدارية والقانونية، أكان في القطاعين العام أم الخاص.

وكان مُنتدو "دافوس"، الذي يضم أكثر من ألف من كُبريات شركات العالم، قرروا في العام 2016 أننا دخلنا في الفصل الرابع من الثورة الصناعية، باعتبارها امتدادًا للفصل الثالث، فتبني الرابعة تفوقها على مُنجزات سلفها الثالثة، خصوصًا فيما يتعلق بالإنترنت وتخزين المعلومات ومُعالجتها، فنحن أمام عالم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكُتل. 

وأشار البحث إلى أن غالبية دول العالم، قطعت شوطًا نحو التطور التكنولوجي، بوتيرة مُتسارعة، ما أدى إلى ثورة رقمية في جميع مناحي الحياة الاقتصادية، وهذا ما يعرف الآن بالاقتصاد الرقمي، الذي يقوم أساسًا على استخدام أنظمة الاتصالات والمعلومات والشبكات والتكنولوجيا الرقمية، من أجل تحويل وتحسين العمليات الاقتصادية (World Economic Forum, 2017).

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