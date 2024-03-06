الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا موسعا في وزارة الصناعة استعدادا لرمضان قريبا

رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مجلس النواب
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

من المرجح أن يترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال الايام المقبلة اجتماعا موسعا في وزارة الصناعة والتجارة بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص للاطمئنان على وفرة السلع واستقرار الاسعار و الاطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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ويشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات الرسمية المختصة  والجهات الرقابية إضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة وفعاليات من القطاع الخاص المعنية بالشهر الفضيل.

وبحسب مصادر مطلع ستناقش الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته بخاصة اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب  ودورها في الحفاظ على المخزون الغذائي وتعزيزه ووفرة السلع في السوق  المحلية باسعار متوازنة.

 وشملت الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة تحديد سقوف لأجور الشحن لغايات احتساب وتخمين الرسوم الجمركية بحيث تبقى ضمن معدلاتها قبل 7 تشرين الأول الماضي وذلك بناء على طلب القطاع الخاص.

كما تضمنت تسريع إجراءات التخليص على السلع الموردة للمملكة وإعطاء الأولوية للمواد الغذائية واستمرار عمل الجهات المعنية في العقبة لمدة 24 ساعة والإيعاز للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بتثبيت أسعارها لنهاية شهر رمضان المبارك.

كما تم توجيه الشركة العامة للصوامع- مملوكة بالكامل للحكومة - لإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع بأسعار الكلف وهي تقل بما نسبته 40 % عن أسعار التخزين خارج الشركة.

وشملت أيضا إيجاد مسارات شحن ونقل جديدة للبضائع بالتنسيق مع القطاع الخاص إضافة إلى ما تقوم به شركة الجسر العربي بهذا الشأن بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية تحفيزية للمستوردين والتجار بنسبة فائدة منخفضة.

وتضمنت الإجراءات التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة تم تعليق العمل ببعض الشروط الإجرائية المتعلقة باستيراد سلع غذائية كاللحوم من بعض البلدان مع الالتزام التام بالمتطلبات الصحية والسلامة العامة.

وخلال الاجتماع سيقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إيجازا حول استعدادات تنظيم الأسواق استعدادا لشهر رمضان، واجراءات  وخطة مراقبة توفر السلع والمواد الأساسية بالسوق المحلية خلال الشهر الفضيل.

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