الجمعة 18 آب 2023
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رابطة (GSA): 250 شبكة تجارية للجيل الخامس حول العالم

رابطة (GSA): 250 شبكة تجارية للجيل الخامس حول العالم
رابطة (GSA): 250 شبكة تجارية للجيل الخامس حول العالم
 كشفت الرابطة العالمية لموردي الهواتف المحمولة (GSA) أن عدد الشبكات التي أطلقت تجاريا لتقديم خدمة الجيل الخامس  بلغت قرابة 265 شبكة في جميع أرجاء العالم، منها شبكتين أطلقتا في الأردن. اضافة اعلان
وقالت الرابطة في أحدث تقرير لها إن "عدد المشغلين الذين استثمروا في الجيل الخامس حتى العام الحالي ومنهم أولئك الذين أطلقوا خدماتهم التجارية بالفعل بلغ قرابة 543 مشغلا للتقنية التي تعد الأحدث بين أجيال الاتصالات حول العالم والأكثر سرعة للإنترنت والتي تزيد بنحو عشرة أضعاف مقارنة بالجيل الرابع". 
وفي التفاصيل، أظهر التقرير أن العام الماضي شهد إنفاق ما يزيد على 50 مليار دولار على العطاءات والتعهدات والاتفاقيات المعنية بتزويد أجهزة ومعدات وبناء شبكات الجيل الخامس في جميع أسواق الاتصالات حول العالم. 
وأظهر التقرير أن عدد المشغلين الذين استثمروا في شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا بلغ حوالي  262 مشغلا. 
وأشار التقرير إلى أن 162 مشغلا في هذه المنطقة قد أطلقوا خدماتهم التجارية بالفعل حتى العام الحالي. 
وفي منطقة الأميركتين أكد التقرير أن عدد المشغلين الذين استثمروا في الجيل الخامس بلغ قرابة 151 مشغلا منهم  41 مشغلا قد أطلقوا خدماتهم التجارية بالفعل حتى العام الحالي. 
أما في قارة آسيا فقد أشار التقرير إلى أن عدد المشغلين الذين استثمرا في الجيل الخامس بلغ حتى العام الحالي قرابة  124 منهم  62 مشغلا للخدمة قد اطلقوا خدماتهم التجارية بشكل فعلي. 
وشهد العام الحالي إدخال خدمات الجيل الخامس في الأردن في أولى مراحلها من قبل مشغلين للخدمة فيما ينتظر أن يطلق المشغل الثالث خدماته قريبا، في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية إلى أن هناك نحو 11 مليون مستخدم في الأردن منهم أكثر من 7.7 مليون  مستخدم لها عبر الهواتف .
وقالت البيانات "عدد أنواع الأجهزة المطروحة حاليا للاستخدام في الجيل الخامس بلغ حتى العام الحالي قرابة 1700 نوع وجهاز ما بين أجهزة هواتف وأجهزة طرفية تمكن من الحصول على خدمات الجيل الخامس والإنترنت المرتبط به". 
وتوفر شبكات الجيل الخامس سرعات وسعات عالية وقدرات هائلة على التعامل مع بيانات ضخمة ما سيوفر أدوات جديدة تساعد الاقتصاد والقطاعات كافة على عمليات التحول الرقمي. 
وتقنية الجيل الخامس هي "عامل ممكن وأساسي" لتطبيق وإنجاح كل عمليات ومفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وهي تتفوق على الأجيال السابقة بميزة التنقل، وسرعاته الفائقة وغير المسبوقة والتي تزيد بنحو عشرة أضعاف على سرعات الجيل الرابع، وميزة زمن الاستجابة (Latency) المنخفض جدا، إذ يعرف زمن الاستجابة بأنه (التأخير بين إرسال المعلومات وتلقيها) الذي سيقل ليصبح جزءا من الثانية، فضلا عن أهمية التقنية في سرعة التنزيل والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في الوقت نفسه.
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