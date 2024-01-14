ربع سياح المملكة من المغتربين

محمد أبو الغنم

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شكل المغتربون الأردنيون العاملون في الخارج 25.4 % من إجمالي سياح المملكة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، بحسب تحليل اجرته "الغد" على آخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.وحسب أرقام الوزارة، بلغ عدد سياح المملكة من المغتربين خلال الأحد عشر شهرا من العام الماضي 1.5 مليون سائح من أصل 5.9 مليون.وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول ملف السياحة الوافدة محمود الخصاونة إن السائح الأردني "المغترب" يعتبر مصدرا مهما وأساسيا في دعم القطاع السياحي.وأكد الخصاونة أن السياحة الوافدة تتفرع في سياحة الأجانب والعرب القادمين إلى المملكة إضافة إلى الأجانب المقيمين والمغتربين بغض النظر عن أهداف الزيارة ان كانت علاجية أو ترفيهية أو تاريخية أو أي نوع من أنواع السياحة.ولفت إلى أن المغترب الأردني يقيم في المملكة مدة طويلة ويحرك مختلف القطاعات السياحية والاقتصادية كافة. وبين أن المغترب يضع برنامجا سياحيا كاملا في الكثير من مناطق المملكة إذ يزور العقبة ومنطقة البحر الميت إضافة إلى مناطق الشمال وهذا يعزز مكانة السياحة في الأردن ويعتبر سفيرا للمملكة في مكان إقامته.وسجلت أعداد الزوار من الأردنيين المغتربين (سياح المبيت واليوم الواحد) نسبة زيادة وصلت إلى 17.6 % خلال الاحد عشر شهرا من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 والتي سجلت 1.275 مليون مغترب.وبلغ عدد سياح المبيت من (المغتربين) أكثر من 1.479 مليون خلال الأحد عشر شهرا الماضية من العام 2023 مقارنة بـ1.257 مليون بارتفاع نسبته 17.6 % أو بزيادة مقدارها 222 الف سائح.وسجل زوار اليوم الواحد من المغتربين أكثر من 21.1 ألف خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي بارتفاع نسبته 10.4 % مقارنة بـ19.1 ألف زائر خلال الفترة ذاتها من العام 2022 بزيادة مقدارها 2 ألف زائر.