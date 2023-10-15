"رجال الأعمال الأردنيين" تدين تصعيد عدوان الاحتلال ضد الفلسطينيين

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أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين التضامن مع دولة فلسطين ودعمها، وذلك إثر الانتهاكات المستمرة والعدوان الغاشم والهمجي والوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدينة القدس وتدنيس الحرم القدسي الشريف والاعتداءات على مواطني الضفة الغربية.وأدانت الجمعية أشكال التصعيد العسكري للكيان الصهيوني كافة على الشعب الفلسطيني، إذ تحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية ما يحدث في فلسطين من حرب وقتل ودمار وتنكيل.وحيت الجمعية كفاح الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصمودهم وإرادتهم في ظل تقاعس وتخاذل بعض دول العالم للقضية الفلسطينية رغم كل ما يرونه من اعتقالات وشهداء وجرحى، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى.وأكدت الجمعية موقفها ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني الحر في الحرية والاستقلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مناشدة المجتمع الدولي والقوى العظمى للتدخل الفوري لاحتواء الوضع الحالي في قطاع غزة ووقف إراقة الدماء، وحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقه في الحياة والكرامة والأمن.وأهابت بكل بلدان العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعية الجميع لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات التي تعمل بالإغاثة والخدمات.