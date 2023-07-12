"رجال الأعمال الأردنيين" تشارك في اجتماع صندوق الاستثمارات العامة السعودية

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شاركت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في اجتماع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية افتراضياً عبر منصة زووم يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023 بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين وبتنظيم من مجلس الأعمال السعودي الأردني لبحث تطوير للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين على أن مجتمع الأعمال الأردني يفخر بالعلاقات الأردنية السعودية لافتاً الى أن وزارة الاستثمار قامت بإطلاق منصة جديدة " استثمر في الأردن" يتضمن حزم متنوعة من الفرص الاستثمارية ونتطلع الى استثمار الجانب السعودي في هذه الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تشكل وجهة جديدة للخارطة الاستثمارية.وأشار الطباع الى أن الأردن مقبل على خطة استثمارية واعدة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع السياحي، مبيناً أهمية أن يكون للجانب السعودي شريك استثماري خاصة في مشروع الناقل الوطني الى جانب استغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي. مثمناً الدور الهام لصندوق الاستثمار السعودي في الأردن.كما وبين الطباع بأن السعودية تعد من أكبر المستثمرين في الأردن، وتبلغ الاستثمارات السعودية في الأردن ما يقارب 13 مليار دينار موزعة على عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية من أبرزها النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي والتجاري، قطاع الإنشاءات السياحية، والقطاع الصناعي، وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والأجنبية المستثمرة من حيث القيمة السوقية للاستثمارات السعودية في بورصة عمان خلال عام 2022 بما قيمته 1.7 مليار دولار.كما ولفت الطباع بأن السعودية تعتبر من أهم شركاء الأردن التجاريين، فبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022 ما قيمته 5.3 مليار دولار شكلت الصادرات منها ما يقارب 1.2 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار أمريكي مستوردات. لافتاً الى تطور حجم التبادل التجاري بشكل ملحوظ خلال أخر سنتين بين البلدين.بدوره، أكد الدكتور حمدان السمرين رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني على أهمية اللقاء ومساهمته في التواصل والتشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية الممثلة للقطاع الخاص بين البلدين، مشيراً الى تطلع كلا الجانبين لبناء شراكات استراتيجية على المستوى الاستثماري والتجاري في مختلف القطاعات.كما وثمن السمرين الجهود الكبيرة والدور الاقتصادي الهام لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومساهمته في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في السعودية.بدوره، أشار محمد البلبيسي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الى تمتع العلاقات الاستثمارية بين الأردن والسعودية بتاريخ عريق وقوي، وتشهد هذه العلاقات تطوراً مستمراً في السنوات الأخيرة. فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين شراكات استثمارية هامة في مختلف القطاعات، من بينها الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة والخدمات المالية وغيرها العديد من المجالات المتنوعة.وقال البلبيسي "مما لا شك فيه أن أساس نجاح التعاون الاقتصادي بين البلدين ينبثق من تعزيز دور القطاع الخاص والتشبيك فيما بينهم بشكل أكبر، لإتاحة الفرص لإقامة شراكات استثمارية وتجارية تحقق منفعة جميع الأطراف"، مبيناً أن السوق السعودي سوق واعد وكبير للصناعة الأردنية والتي نجحت بالتفوق على العديد من الصناعات على مستوى المنطقة ويتطلع مجتمع الأعمال الأردني نحو أن يكون الأردن مركزاً لانطلاق الاستثمارات العربية والأجنبية التي تستهدف السعودية والمشاركة في عملية التنمية التي نتطلع لها كإقليم.من جانبه، أشار المهندس عبد الرحيم البقاعي أمين السر في جمعية رجال الأعمال الأردنيين الى أهمية الشراكة الأردنية السعودية في مجال النفط والطاقة، مبيناً أهمية أن يكون الجانب السعودي جزء من مشروع التوسعة لمصفاة البترول كمشروع حيوي وهام على مستوى المنطقة.وأكد أعضاء مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين على مواصلة الجهود المبذولة من خلال هذه اللقاءات المتنوعة والبناء عليها وترجمتها الى خطط عمل فاعلة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيرين الى أنه ومن وجهة نظر القطاع الخاص الأردني فإن هناك العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والآفاق المستقبلية الواعدة للاستثمار والتعاون المشترك بين الجانبين من أبرزها، المشاريع الاستراتيجية والتي يتم تنفيذها من قبل كلا البلدين بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، كمشاريع النقل والبنى التحتية، الى جانب الاستثمار في مختلف مجالات الأمن الغذائي، والصناعات الغذائية، والاستثمار المشترك في مشاريع الصناعات الكيماوية والأسمدة اضافة إلى الصناعات التحويلية والاستخراجية، الى جانب امكانية التعاون المشترك في استراتيجيات التحول الرقمي.كما وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الهامة للقطاع الخاص من كلا البلدين، كما واستعرض متعب الشتري ممثل صندوق الاستثمارات العامة نبذة تعريفية حول الشركة السعودية الأردنية للاستثمار والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مبيناً بأن الصندوق يستهدف ضخ 23 مليار دولار في عدد من الأسواق من أبرزها، العراق، الأردن، البحرين، مصر، عُمان، السودان من خلال الشركات الإقليمية التابعة للصندوق.وبين الشتري بأن الشركة السعودية الأردنية للاستثمار تستهدف ما يقارب 3 مليار دولار في الأردن، في عدد متنوع من الأصول من أهمها سوق الأوراق المالية، والأصول العقارية وكذلك مشاريع البنية التحتية، وفي عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية المستهدفة من أهمها، قطاع الرعاية الصحية، القطاع المصرفي، الاتصالات، التعدين، التكنولوجيا والبنية التحتية.