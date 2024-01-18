الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"رجال الأعمال ا|لأردنيين" تعزز العلاقات الاقتصادية مع تايوان

الاجتماع
جانب من الاجتماع
استقبل مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي الملحق الاقتصادي في المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه لدى المملكة السيد كيفين شن ، وذلك يوم الخميس في مقر الجمعية، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال.اضافة اعلان

أكد حجازي أهمية تنمية العلاقات الأردنية التايوانية  وحرص الجمعية على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وأشار حجازي على أهمية زيادة نفاذ الصادرات الاردنية لتايوان وزيادة الاستثمارات التايوانية المحدودة في الاردن وخاصة في مجال الصناعات التكنولوجية، وتقديم دعم فني وتكنولوجي للزراعة والاستزراع السمكي الذي تشتهر بهما تايوان وضرورة الاستفادة من تجربة تايوان في مجال المدن الذكية وخاصة في العقبة والمدن الأردنية.

وبين أن الأردن تتمتع بمزايا استثمارية عالية ومنطقة جاذبة للاستثمارات تتيح فرص للمستثمرين التايوانيين في الاستثمار في المملكة، أيضاً فتح مركز تدريب مهني تايواني في عمان بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني لتدريب المهندسين حديثي التخرج في الاردن وخاصة مهندسي الكهرباء والميكاترونكس.

من جانبه، أكد شن على استعداد تايوان لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نجاح المشاريع المشتركة، معرباً شن عن مدى تفاؤله بشأن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وتايوان بتأسيس مجلس الأعمال الأردني التايواني، وأنهم ملتزمون بتعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، وسيعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تحقيق تطور مستدام يعود بالنفع، مؤكداً استعداد المكتب في عمان إلى تقديم كافة التسهيلات لتدفق الاستثمارات بين الأردن وتايوان.


ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وتايوان بلغ ما يقارب 250 مليون دولار خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021 حيث بلغ حجم التبادل التجاري مايقارب 351 مليون دولار، وشكلت الصادرات في عام 2022 ما يقارب 20 مليون دولار،بينما شكلت المستوردات في عام 2022 ما يقارب 230 مليون دولار.
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