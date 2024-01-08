رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية

استقبل السفير الكويتي لدى المملكة حمد راشد المري رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة وذلك اليوم الاثنين في مقر السفارة، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.



وأكد الطباع أهمية بناء تعاون اقتصادي متطور يحقق المصالح المشتركة في ظل ما يجمع الأردن والكويت من علاقات تاريخية مميزة على مختلف المستويات تدعمها وترعاها قادتي البلدين، وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيث إن العلاقات الأردنية - الكويتية تتمتع في العديد من مجالات التعاون.

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كما أكد أن العلاقات المشتركة التاريخية في مختلف المستويات دليل على عمق العلاقات الثنائية للبلدين الصديقين والحرص المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤكد أهمية الدور التشاركي بين الأردن والكويت، وأوضح أن نجاح جهود تعزيز وتطوير العلاقات يعتمد على التنسيق المشترك مع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.



من جانبه، أكد السفير حمد المري أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مبنية على أسس متينة وقوية وتشهد تقدما في المجالات كافة، وقال إن الأردن دولة مستقرة وآمنة ولديها بيئة استثمارية محفزة، إلا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي لما تتميز به الأردن من فرص هائلة في هذا القطاع الهام، لافتاً إلى أن الكويت تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة حيث بلغت ما يقارب 20 مليار دولار في عام 2023 مؤكداً أن الكويت من أبرز الدول المستثمرة في الأردن. وأن السفارة على أتم الاستعداد لتسهيل أي لقاءات بين رجال الأعمال سواء في عمان أو الكويت.



وبحث أعضاء مجلس الإدارة عدداً من القضايا التي تهم مجتمع الأعمال الأردني من أهمها التأكيد على أهمية تفعيل دور اللجان القطاعية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص بين كلا الجانبين، كما وثمنوا دور سعادة السفير حمد المري في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات. مؤكدين أهمية دور الجمعية في تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال مشاركتها لعدد من الزيارات الرسمية والتجارية لدولة الكويت تمت من خلالها تأسيس شراكات في مختلف القطاعات.



وحضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدارة نائب الرئيس محمد البلبيسي، ميشيل نزال، المهندس عبدالرحيم البقاعي، المهندس يُسري طهبوب، أيمن علاونة، والمدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي.