"رجال الأعمال" تثمن جهود الملك في الإنزالات الجوية الإغاثية المتواصلة إلى غزة

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وأكد الطباع أن مايقوم به جلالة الملك في مواصلة دعم الأشقاء في فلسطين ومواصلة حشد الدعم الدولي لإيقاف العدوان الغاشم على غزة والإشراف المباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية الكبيرة هو تأكيد على أن جلالته يقف دائما في نصرة الشعب الفلسطيني حيث أثر بنفسه في مواجهة المخاطر لكسر الحصار على أهلنا في قطاع غزة.وأشار الطباع أن منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة كانت الأردن سباقا في دعم أهلنا في قطاع غزة حيث قامت القوات المسلحة الأردنية بأكثر من إنزالات إغاثية لقطاع غزة وكانت بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وهذا مايبعث رسالة أن القيادة الهاشمية تقف دائما مع القضية الفلسطينية فهي الأقرب الى فلسطين ، وتطالب بحقه في الحرية والحياة والاستقلال .