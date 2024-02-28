الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"رجال الأعمال" تثمن جهود الملك في الإنزالات الجوية الإغاثية المتواصلة إلى غزة

القوات المسلحة: إنزال جوي سادس لمساعدات إغاثية للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة
القوات المسلحة: إنزال جوي سادس لمساعدات إغاثية للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة
ثمن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع الإنزالات الجوية التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية على طول ساحل قطاع غزة بتوجيهات وإشراف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وقال الطباع أن جلالة الملك يبقى دائما سنداً لأشقائنا في فلسطين  ولن يتوانى لحظة عن مواصلة ونصرة شعبنا الفلسطيني المناضل .اضافة اعلان

وأكد الطباع أن مايقوم به جلالة الملك في مواصلة دعم الأشقاء في فلسطين ومواصلة حشد الدعم الدولي لإيقاف العدوان الغاشم على غزة والإشراف المباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية الكبيرة هو تأكيد على أن جلالته يقف دائما في نصرة الشعب الفلسطيني حيث أثر بنفسه في مواجهة المخاطر لكسر الحصار على أهلنا في قطاع غزة.

وأشار الطباع أن منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة كانت الأردن سباقا في دعم أهلنا في قطاع غزة حيث قامت القوات المسلحة الأردنية بأكثر من إنزالات إغاثية لقطاع غزة وكانت بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وهذا مايبعث رسالة أن القيادة الهاشمية تقف دائما مع القضية الفلسطينية فهي الأقرب الى فلسطين ، وتطالب بحقه في الحرية والحياة والاستقلال .
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