رجال الأعمال تثمن دور ولي العهد في نصرة أهل غزة

وأكد رجال الأعمال في بيان صحفي اليوم أن وصول سمو ولي العهد إلى مطار العريش الدولي مع الطاقم الطبي يعكس اهتمام قيادتتا الهاشمية في كسر الحصار على غزة، ويؤكد موقف الأردن الثابت في دعم صمود أهلنا في القطاع أمام الحرب والمجازر والابادات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال.
وأضاف رجال الأعمال أن ماقام به سمو ولي العهد يبعث الروح الإيجابية للكوادر الطبية ولأهل قطاع غزة الذي يتعرضون لأبشع المجازر والاضطهاد من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأن الجهد الذي قام به سمو ولي العهد هو تاكيد على الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في ضرورة ايقاف الحرب وادخال المساعدات الإنسانية لأبناء قطاع غزة، وهذا وما يثبت أن الاردنيين قيادة وشعبا على موقف ثابت لنصرة أهلنا في فلسطين حتى تحريرها من هذا العدوان الغاشم.