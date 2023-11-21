رجال الأعمال تثمن دور ولي العهد في نصرة أهل غزة

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ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جهود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بدعم قطاع غزة، وذلك بوصوله إلى مطار العريش برفقة الطواقم الطبية من مرتب الخدمات الطبية الملكية على متن طائرة عسكرية اردنية والتي ستشغل المستشفى الميداني الاردني 2 في قطاع غزة، مشيرة إلا أن ماقام به سمو ولي العهد دليل على موقف القيادة الهاشمية الراسخ اتجاه القضية الفلسطينية.وأكد رجال الأعمال في بيان صحفي اليوم أن وصول سمو ولي العهد إلى مطار العريش الدولي مع الطاقم الطبي يعكس اهتمام قيادتتا الهاشمية في كسر الحصار على غزة، ويؤكد موقف الأردن الثابت في دعم صمود أهلنا في القطاع أمام الحرب والمجازر والابادات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال.وأضاف رجال الأعمال أن ماقام به سمو ولي العهد يبعث الروح الإيجابية للكوادر الطبية ولأهل قطاع غزة الذي يتعرضون لأبشع المجازر والاضطهاد من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأن الجهد الذي قام به سمو ولي العهد هو تاكيد على الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في ضرورة ايقاف الحرب وادخال المساعدات الإنسانية لأبناء قطاع غزة، وهذا وما يثبت أن الاردنيين قيادة وشعبا على موقف ثابت لنصرة أهلنا في فلسطين حتى تحريرها من هذا العدوان الغاشم.