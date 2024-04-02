الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"رجال الأعمال" تحيي جهود الأجهزة الأمنية

شعار جمعية رجال الأعمال الأردنيين
شعار جمعية رجال الأعمال الأردنيين
أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين اعتزازها بالأجهزة الأمنية التي ستبقى العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن، وسيقى الأردن قوياً شامخاً بفضل قيادته الهاشمية الفذة وأبنائه المرابطين والمتماسكين لضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه الاعتداء على أمننا واستقرارنا، وأكدت الجمعية  وقوفها حول قيادتنا والالتفاف خلف القائد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.اضافة اعلان

وأكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين على جهود الأجهزة الأمنية المبذولة في حماية الأمن القومي الهاشمي والتصدي لأي فتنة أو شغب أو فوضى يؤثر على أمن واستقرار المملكة، وأكد الطباع أن أمن واستقرار المملكة في ظل القيادة الهاشمية فوق كل اعتبار ويجب اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في وجه كل من تسول له نفسه في زعزعة أمن المملكة ونظامه، وأن رجال الأمن هم حماة الوطن ولا يجوز التعدي عليهم.

 وأشار الطباع أن المملكة بقيادته الهاشمية تقف دائما في الدفاع عن القضية الفلسطينية حيث قدمت الشهداء إيمانا بواجبها الديني والوطني بالدفاع عن مقدساتنا وإخواننا في فلسطين وحتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ودولته المستقلة ، فهي السباقة في تقديم العمل الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في غزة عبر الإنزالات الجوية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، فإن خلق الزعزعات ودس الفتنة بين الشعب الأردني لن تنجح لان الشعب واعي لما يجري فهو متماسك تحت قيادته الحكيمة ولن تتمكن هذه المحاولات من وحدة الشعب الواحد، حمى الله الأردن قيادة وشعبا وفرج الله على أهلنا في غزة
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