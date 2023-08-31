"رجال الأعمال" تشارك في اجتماع هيئة تنمية الصادرات السعودية

ورحب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، بعقد مثل هذه اللقاءات لما فيه مصلحة الاقتصاد ومجمع الأعمال في البلدين الشقيقين، مؤكداً ضرورة ربط سكة حديدية ما بين الأردن والسعودية لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين، وسهولة نقل السلع والخدمات للمنتج والمستهلك الأردني والسعودي بتكلفة أقل.
واستمع المشاركون، إلى شرح مفصل من ممثلي هيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية حول الخدمات التي تقدمها الهيئة بما في ذلك:1
خدمات تطوير المصدرين التي تتضمن الحسابات الاستراتيجية، والحوافز، والتدريب، وتقييم المصدرين والتقييم التفصيلي. 2. خدمات ترويج الصادرات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفرص التصديرية. 3. خدمات بيئة التصدير والتي تتضمن معالجة التحديات ودراسة الأسواق المستهدفة. 4. الترويج للشركات والمنتجات من خلال برنامج "صنع في السعودية"، والتواصل مع الجهات الحكومية، وتبادل المعرفة، وإقامة ورش عمل.
كما وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع المهمة لقطاع الصادرات من كلا البلدين، واقترح المشاركين بإنشاء منطقة حرة قريبة من الأردن بحيث تعطي فرصة لرجال الأعمال الأردنيين والدول القريبة بالاستثمار فيها والاستفادة منها.