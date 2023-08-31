"رجال الأعمال" تشارك في اجتماع هيئة تنمية الصادرات السعودية

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شاركت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في لقاء بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي الأردني في مجلس الغرف السعودية للتعريف بهيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية، افتراضياً عبر وسائل التواصل المرئي الموافق 29/08/2023 بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، للاطلاع على المزايا والخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعة السعودية والتجارة في مختلف دول العالم.ورحب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، بعقد مثل هذه اللقاءات لما فيه مصلحة الاقتصاد ومجمع الأعمال في البلدين الشقيقين، مؤكداً ضرورة ربط سكة حديدية ما بين الأردن والسعودية لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين، وسهولة نقل السلع والخدمات للمنتج والمستهلك الأردني والسعودي بتكلفة أقل.واستمع المشاركون، إلى شرح مفصل من ممثلي هيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية حول الخدمات التي تقدمها الهيئة بما في ذلك:1خدمات تطوير المصدرين التي تتضمن الحسابات الاستراتيجية، والحوافز، والتدريب، وتقييم المصدرين والتقييم التفصيلي. 2. خدمات ترويج الصادرات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفرص التصديرية. 3. خدمات بيئة التصدير والتي تتضمن معالجة التحديات ودراسة الأسواق المستهدفة. 4. الترويج للشركات والمنتجات من خلال برنامج "صنع في السعودية"، والتواصل مع الجهات الحكومية، وتبادل المعرفة، وإقامة ورش عمل.كما وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع المهمة لقطاع الصادرات من كلا البلدين، واقترح المشاركين بإنشاء منطقة حرة قريبة من الأردن بحيث تعطي فرصة لرجال الأعمال الأردنيين والدول القريبة بالاستثمار فيها والاستفادة منها.