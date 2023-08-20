"رجال الأعمال" يوصون بإنشاء قرية للمغتربين بحوافز لتشجيعهم على إقامة مشروعات اقتصادية

طارق الدعجة

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أوصى المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج بضرورة إصدار قانون للمستثمرين الأردنيين المغتربين لتأمين الحماية القانونية لهم في الخارج تحت مسمى "قانون المستثمرين الأردنيين المغتربين".كما أوصى المؤتمر في توصياته التي تلاها عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين م.يسري طهبوب في ختام أعماله أمس الأحد بأهمية إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمغتربين الأردنيين وإصدار الصندوق الاستثماري وسندات خاصة للمغتربين بالإضافة الى منح وزارة الاستثمار مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية ورفدها بالكوادر للنهوض بالعملية الاستثمارية، ولتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.وشددت توصيات المؤتمر الذي عقد في عمان على تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في الترويج للفرص الاستثمارية وفق خطط استراتيجية، وأن تكون الجمعية ضابط ارتباط مع المغتربين ووزارة الاستثمار وإيجاد بدائل وخطوط تمويل خاصة بالمشاريع التنموية لتجنب ارتفاع أسعار الفوائد وتعثر المشاريع القائمة وإلغاء الضريبة على المتاجرة في الأسهم والسندات المدرجة في بورصة عمان.وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة تبسيط إجراءات انشاء الشركات المساهمة العامة وتخفيض رسوم التأسيس والإصدار والإخراج والترويج للاستثمار في بورصة عمان في مختلف الأسواق المالية بما في ذلك دول الخليج العربي.وطالبوا بمزيد من الحوافز لمشاريع الاقتصاد الأخضر في مجال التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية؛ بالاضافة الى تبسيط إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية لدى كل من وزارة الإدارة المحلية، ووزارة البيئة، وأمانة عمان، وسلطة العقبة الخاصة في المحافظات الأردنية.وشددوا على ضرورة التوسع بالاستثمار في الطاقة المتجددة في ضوء التطور الهائل في العالم في تكنولوجيا الطاقة، وخاصة في معالجة النفايات بالإضافة إلى تفعيل دور وزارة الخارجية في الاتصال مع المغتربين في دول إقامتهم.وشكر رجال الأعمال الأردنيين في أنحاء العالم جلالة الملك عبدالله الثاني على رعاية المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج.وكان المشاركون ناقشوا خلال آخر جلستين من أعمال المؤتمر قطاع الجيل الخامس والآفاق الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى دور المغتربين الأردنيين في الخارج في توطين استثماراتهم بالمملكة.وأكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.بسام السرحان أن "الجيل الخامس يعتبر نقطة تحول مهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعالم".وبين السرحان أن خدمات الجيل الخامس تمكن من إدارة الموارد بشكل فعال ورفع جودة الخدمات مؤكدا أهمية الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشار إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام المستثمرين وتزويدهم بأي معلومات يحتاجونها الى جانب تقديم المشورة والنصح لهم حول أي مشروع يرغبون في تنفيذها بالمملكة.وأوضح السرحان ان الهيئة تعتبر الجهة التنظيمية المعنية في منح التراخيص والإجراءات التنظيمية للقطاع ، مبينا ان الهيئة مسؤولة أيضا عن قطاع البريد لتداخله مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكتروني وهنالك العديد من الفرص المساندة لهذا القطاع.وأكد أن الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كبيرة وتعود لمستثمرين من دول شقيقة وصديقة وشركات أردنية مشيرا الى ان هنالك نقاشا حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية من أجل تنظمها متوقعا ان يكون هنالك طلب كبير على البيانات. وشدد مدير عام شركة الناي للاستشارات المعلوماتية والاتصالات م.إياد خورمة على ضرورة وجود ملحق للاستثمار في مختلف سفارات المملكة للتواصل المباشر مع المستثمرين الأردنيين ومتابعتهم واطلاعهم بالفرص والمشاريع المتاحة بالمملكة.وأكد خورمة ان تقنية المعلومات هي الممكن لجميع القطاعات مبينا ان الاستثمار في قطاع الاتصالات يعتبر من أهم الاستثمارات خلال العقد المقبل.ولفت إلى أهمية الاستثمار في شبكات الألياف الضوئية وخدمات الجيل الخامس مبينا أن الكوادر البشرية الأردنية لها بصمات واضحة من خلال تواجدهم في مختلف دول العالم.ودعا سعيد أبو عودة من شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيبكو) إلى ايجاد وحدات اقتصادية استثمارية بالسفارات الأردنية العاملة بالخارج بهدف التواصل مع المغتربين الأردنيين وتسهيل عمل الشركات الأردنية للوصول الى الفرص والمشروعات القائمة وبخاصة دول الخليج العربي.وأشار أبو عودة إلى ضرورة أن تعمل الوحدة على فتح الآفاق للشركات الأردنية الصناعية والخدمية لتجد مكان لها في خارج المملكة وبما ينعكس على استثمارتها القائمة بالمملكة وتوفير فرص العمل داعيا بضرورة السماح للمغتربين الأردنيين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وبما يعزز من تواصلهم مع الوطن.وأشار م.ايمن عياش الشريك الإداري في شركة (oryx) في استراليا للفرص الكبيرة المتوفرة بقطاع التعدين والسيما تلك التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي مشيرا إلى الجهود التي تبذل لتأسيس الشركة الوطنية للتعدين.وشدد رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي احسان القطاونة على ضرورة الذهاب إلى المستثمرين خارج المملكة والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة ولا سيما قطاع الاتصالات وتكنولويجا المعلومات.وأكد القطاونة أهمية التركيز على خدمات ما بعد الاستثمار واستقرار التشريعات والانظمة الناظمة للاستثمار وان تكون المشروعات مدروسة من بيوت خبرة عالمية.وأشار إلى أن الأردن يعتبر "منجم ذهب" لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحديثة لافتا للجهود التي قدمتها الشركات لتطوير واتمتة غالبة الخدمات في دول الخليج العربي.ودعا رئيس مجلس إدارة اثمار لإدارة الشركات د.محمود فريحات إلى الإسراع في اقامة اتحاد لغرفة التجارة والصناعة لتوحيد مرجعيات القطاع الخاص بالإضافة إلى ضرورة انخراط المغتربين الأردنيين في الحياة السياسية من خلال الانتساب للأحزاب.وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة (ال اف اس) البحرين طارق الذيب بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الاستثمار وتفير الفرص للاقتصاد الوطني مشددا على ان يكون هنالك مرونة اكبر عند منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية.وأشار الذي بدأ استثماره في المملكة في الفترة الأخيرة إلى أن الأردن بدأ مرحلة تغيير واضحة في ثقافة الاستثمار ولا سيما لجهة تطوير الخدمات الإلكترونية والتسهيل على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم.