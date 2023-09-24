الأحد 24 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

رحلات أسبوعية بين عمان ودوسلدورف الألمانية

رحلات أسبوعية بين عمان ودوسلدورف الألمانية
رحلات أسبوعية بين عمان ودوسلدورف الألمانية
أعلن مطار الملكة علياء الدولي افتتاح الخطوط الجوية الملكية الأردنية مسارًا جديدًا مباشرًا بين العاصمة الأردنية عمّان ومدينة دوسلدورف الألمانية، والذي سيُسيّر بمعدّل رحلتيْن أسبوعيًا يوميْ السبت والأربعاء على متن طائراتها.اضافة اعلان

وتُجسّد هذه الإضافة لشبكة الوُجهات المتسّعة للمطار التزام شركاء مطار الملكة علياء الدولي بتزويد المسافرين بمسارات جوية مباشرة ويسيرة إلى المدن الشهيرة إقليميًا وعالميًا؛ بغرض رفد الأردن بمزيد من السياح  والعمل على حدٍ سواء.

وعند وصولها يوم السبت الموافق 23 أيلول، استُقبِلت الرحلة الأولى بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"،  والملكية الأردنية.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسرّنا استقبال هذه الرحلة الأولى من مدينة دوسلدورف الألمانية الحيوية تأكيدًا على الجهود المتفانية لجميع شركاء مطار الملكة علياء الدولي والمتمثلة بتوسيع شبكتنا للوُجهات وربط المسافرين بالمدن الرئيسية حول العالم، مع تعزيز تجربة مرحِّبة يشعر بها المسافرون كأنّهم في بيوتهم أثناء رحلاتهم عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

رئيس القطاع التجاري للملكية الأردنية كريم مخلوف قال: “إنه لمن دواعي سروري أن نعلن عن افتتاح خطنا الجديد إلى دوسلدورف في ألمانيا، والذي سيسهل على السياح القادمين من ألمانيا اكتشاف عجائب الأردن المذهلة أكثر من أي وقت مضى، وان المساعدة في تعزيز السياحة في المملكة ودفعها هي محور التركيز الرئيسي لاستراتيجية شركتنا الجديدة مع تركيزنا على مواصلة تطوير محطة عمان باعتبارها البوابة الرئيسية لبلاد الشام وذلك من خلال توفير ترابط أوسع بشبكتنا العالمية. ويعد هذا الخط الجديد خطوة أخرى تتماشى مع خطة النمو الخمسية الطموحة للملكية الأردنية، والتي تتضمن زيادة عدد أسطول طائراتنا الحالي من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة وذلك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تسليم جائزة "فواتيري" النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار

تسليم جائزة "فواتيري" النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار

منذ3 ساعة
وزيرة الاستثمار خلود السقاف تستقبل السفيرة الأمريكية في الأردن يائل لمبرت

السفيرة الأميركية: ندعم الحكومة الأردنية لزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل

منذ4 ساعة
سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية لدى المملكة مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو

نمو التجارة بين الأردن والبرازيل 2000% خلال 5 أعوام

منذ6 ساعة
96c37dc1-e851-409e-bb3f-506d10d602ff

لقاء تجارة بينية لجمعية الرخاء

منذ8 ساعة
الذهب

39.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ9 ساعة
تقرير دولي: عشرات ملايين العمليات على الإنترنت كل دقيقة

إيرادات "الاتصالات".. أكثر من 50% تأتي من الإنترنت

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سياحة المؤتمرات.. الغائبة عن المخططين

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن وإسرائيل في استطلاعات الرأي العام

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا "9/11"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خصخصة الأندية

سلامة الدرعاوي |اليوم

خطاب الملك.. مضامين إنسانية وحقوقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

التضخم المتزايد عالميا: تحديات وتدابير

رعد التل |اليوم
ترجمات
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات | منذ22 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
 