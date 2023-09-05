الثلاثاء 05 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

رسائل نصية من الضمان للمشتركين غير الفعالين

شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوة لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين الذين توقف اشتراكهم بالضمان عبر رسائل نصيّة أرسلت لهم بعنوان (DAMAN) وذلك لغايات حثّهم على الاطلاع على ملفاتهم الشخصية عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة والتعرف على حقوقهم والمنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة لهم.اضافة اعلان

ودعت المؤسسة الأفراد الأردنيين وغير الأردنيين سواء كانوا مشمولين بالضمان الاجتماعي أم غير مشمولين، للتسجيل في الخدمات الإلكترونية عبر فتح ملفات إلكترونية خاصة بهم وذلك للتعرف على التأمينات الاجتماعية المطبقة والمنافع المقدمة من خلالها، والحصول على الخدمات الأخرى ذات الصلة، وكذلك لتسهيل تواصل المؤسسة معهم مستقبلاً، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها للتواصل مع كافة شرائح المجتمع.

وبيّنت أنه يمكن الدخول إلى الخدمات الإلكترونية والتسجيل مباشرة عبر الرابط التالي: ()

وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال واجه المؤمن عليه أو الأفراد أي مشكلة عند التسجيل في موقعها أو عدم قدرتهم على التعامل مع الخدمات الإلكترونية يمكنهم الاتصال على الرقم (117117) أو مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي.
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