رسائل نصية من الضمان للمشتركين غير الفعالين

ودعت المؤسسة الأفراد الأردنيين وغير الأردنيين سواء كانوا مشمولين بالضمان الاجتماعي أم غير مشمولين، للتسجيل في الخدمات الإلكترونية عبر فتح ملفات إلكترونية خاصة بهم وذلك للتعرف على التأمينات الاجتماعية المطبقة والمنافع المقدمة من خلالها، والحصول على الخدمات الأخرى ذات الصلة، وكذلك لتسهيل تواصل المؤسسة معهم مستقبلاً، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها للتواصل مع كافة شرائح المجتمع.
وبيّنت أنه يمكن الدخول إلى الخدمات الإلكترونية والتسجيل مباشرة عبر الرابط التالي: ()
وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال واجه المؤمن عليه أو الأفراد أي مشكلة عند التسجيل في موقعها أو عدم قدرتهم على التعامل مع الخدمات الإلكترونية يمكنهم الاتصال على الرقم (117117) أو مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي.