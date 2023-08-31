رفع أسعار البنزين بنوعيه 40 فلسا والديزل 85

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر .
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين اوكتان 90 ليصبح (960) فلسا / لتر بدلا من (920) فلسا/ لتر ، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 ليصبح (1205) فلسا/ لتر بدلا من (1165) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (800) فلس / لتر بدلا من (715) فلسا / لتر .
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز لشهر ايلول 2023 عند سعر (620) فلسا / لتر والإبقاء على سعر اسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة .