رياديان أردنيان يطوعان الذكاء الاصطناعي لتسهيل توظيف الشباب

إبراهيم المبيضين

في الوقت الذي يعاني فيه الشباب الاردني من مشكلة البطالة، ومع التطورات الحاصلة في قطاع التقنية لا سيما مجال الذكاء الاصطناعي ، أطلق الرياديان الأردنيان خالد الأحمد ومهند التصلق مؤخرا شركة ريادية تقوم على منصة رقمية تهدف في خطوطها العامة الى مساعدة الشباب الباحثين عن فرص عمل في ايجاد الوظائف المناسبة لهم للمساهمة في حل مشكلة البطالة في بلد بلغت نسبة البطالة فيه خلال الربع الأول من العام الحالي 21.9 %.

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وتحمل المنصة اسم " منصة مجتمع" Mujtama.ai وهي عبارة عن موقع الكتروني موجود اليوم على الشبكة العنكبوتية مع افكار مستقبلية لاطلاق تطبيق خاص بها للهواتف الذكية، وهي تقوم على خدمة رئيسية تساعد الشباب في تقييم حساباتهم على شبكة " اللينكد ان" الاجتماعية المهنية وبيان نقاط الضعف والقوة فيها لجعل تواجدهم اكثر جدوى على هذه الشبكة التي تعتبر من اهم الشبكات الاجتماعية في مجال تشبيك المستخدمين بالمؤسسات الباحثة عن موظفين.

وقال الشريك المؤسس في المنصة خالد الاحمد بان المنصة عبارة عن مشروع ريادي مبتكر يهدف في الأساس إلى مساعدة الأفراد في تحسين وجودهم عبر الإنترنت واستغلال الفرص الأكبر على شبكة " لينكدإن"، والمساعدة بشكل عام في إيجاد وظائف للشباب والحل في مشكلة البطالة.

وبين ان المنصة تقوم على خدمة رئيسية مجانية وهي تقييم حساب " اللينكدان" بنسبة مئوية تحدد نقاط القوة والضعف في الحساب، الى جانب ميزة اخرى من خلالها يستطيع المستخدم تطوير حسابه على " اللينكد ان" باستخدام الذكاء الاصطناعي.

واكد ان خطة المنصة تشمل تقديم خدمات جديدة خلال الشهور المقبلة منها مساعدة المستخدم وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كتابة سيرة ذاتية محكمة ووفقا لمعايير عالمية من خلال المعلومات والبيانات المتوافرة عن المستخدم على شبكة " اللينكد ان" الاجتماعية. مما يمكّن المستخدمين من إنشاء سير ذاتية مثيرة بسهولة تتناسب مع أهدافهم المهنية المحددة

وقال الاحمد ان المنصة ستقدم فيديوهات تحضير لمقابلات العمل، وتزوّد المستخدمين بالمهارات والثقة اللازمة للتفوق في المقابلات القادمة. ومع الإدراك المتزايد لأهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات، كما ستقدم Mujtama.Ai أيضًا منصة للوصول إلى الموارد التعليمية ودورات تطوير المهارات المهنية، مما يعزز فرص المستخدمين في حياتهم المهنية.

وفقًا للإحصائيات الحديثة، يوجد حوالي 960 مليون مستخدم لـ لينكدإن في جميع أنحاء العالم، مع نحو 50 مليون مستخدم يعيشون في البلدان العربية. في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، يكون 88% من الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا نشطين على لينكدإن، مما يدل على أهميتها كأداة للتواصل بين المحترفين في المنطقة.

و21.30% من الفوى العاملة في الأردن تتواجد على لينكدإن بشكل نشط (حوالي 1.5 مليون مستخدم)

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي لينكدإن، حيث ينضم 100,000 مستخدم جديد إلى المنصة كل شهر، مما يشير إلى انتشار اتجاه يتبناه المحترفون نحو هذه المنصة.

الى لك اكد الاحمد بان المنصة بصفة عامة، تسعى إلى تحسين ملفات مليون مستخدم عربي على لينكدإن، بهدف فتح أبواب الفرص المهنية المحسّنة. من خلال استغلال قوة التكنولوجيا والإمكانات الهائلة المتاحة على لينكدإن، تهدف Mujtama.Ai إلى تقليل الفجوة بين المحترفين العرب الموهوبين والفرص التي تنتظرهم.

ومع استمرار نمو الشركة وحصولها على تفاعل إيجابي في نظام التكنولوجيا العربي، يتعهد الرياديان خالد ومهند بتنمية وتمكين الجيل القادم من المحترفين العرب. من خلال Mujtama.Ai، يقومون بتكوين مجتمع نابض بالحياة من الأفراد ذوي نفس التوجه والتفاني، الذين يسعون لاستكشاف إمكاناتهم الحقيقية وتحقيق تطلعاتهم المهنية.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

