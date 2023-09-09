السبت 09 أيلول 2023
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زيادة أعداد زوار المغطس عن العام الماضي بنسبة 81 %

زيادة أعداد زوار المغطس عن العام الماضي بنسبة 81 %
زيادة أعداد زوار المغطس عن العام الماضي بنسبة 81 %
زاد عدد زوار موقع عماد السيد المسيح "المغطس" خلال شهر آب من هذا العام بنسبة 29 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث وصل عدد زواره إلى 13739 زائرا وحاجا.اضافة اعلان
وقال مدير عام هيئة المغطس المهندس رستم مكجيان، إن عدد زوار الموقع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب وصل إلى 150 ألف زائر، بنسبة زيادة بلغت 81 بالمئة مقارنة بعام 2022.
كما بين أن أعداد التذكرة الموحدة وصلت إلى 3822 تذكرة، حيث كانت أعلى نسبة زوار لهذا الشهر من إيطاليا بنسبة 25 بالمئة، تليها إسبانيا والولايات المتحدة بنسبة 9 بالمئة، ثم فرنسا بنسبة 8 بالمئة، فاليونان بنسبة 5 بالمئة.
أما زوار الدول العربية فكانت أعلاها لبنان بنسبة 5.2 بالمئة، في حين وصلت نسبة السياحة الداخلية إلى 8 بالمئة.
وأكد مكجيان، أن هذه المؤشرات دلالات واضحة على استمرارية برامج الترويج للموقع، تحديداً في اليونان وإسبانيا وفرنسا، والعمل جار خلال هذا العام لزيادة أعداد الزوار والحجاج من بريطانيا، بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة، للوصول إلى أرقام جديدة لم يشهدها المغطس من قبل، خصوصاً أن الموقع أصبح معروفاً على الصعيد العالمي من خلال إدراجه على خريطة السياحة الدينية العالمية، على أنه الموقع التاريخي لعماد السيد المسيح عليه السلام، والذي يحمل العديد من رسائل الوئام والمحبة والسلام للإنسانية جمعاء.
وأضاف أن أعمال التحسين والتطوير مستمرة في موقع المغطس، لتحسين خدمات الزوار وإثراء تجربتهم، حيث تم أخيرا تفعيل مركز أبحاث المغطس، بإجراء عدة دراسات تتضمن التنوع الحيوي والبيئي في الموقع، والعمل جار حاليا على تأسيس بخاخات مياه على مسار الزوار والمظلة بجوار النهر المقدس، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت في بعض المناطق التي يصلها الزوار، بناء على رغبتهم.
(بترا)

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