الأحد 06 آب 2023
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زيادة كميات النفط الخام العراقي الى الأردن لـ 15 الف برميل يوميا

نفط خام
زيادة كميات النفط الخام العراقي الى الأردن لـ 15 الف برميل يوميا
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد، عن زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن.
وعن الكميات قالت مدير مديرية النفط والغاز الطبيعي في الوزارة المهندسة ايمان عواد ان الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من (10) ألف برميل/ يومياً لتصبح (15) ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب/2023، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـــــــــــــــــــــم تجهيـــــــــــــــــز النفـــــــــــــــــط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/5/2023.اضافة اعلان

وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن حوالي (450) الف برميل شهرياً، بدلاً من (300) الف برميل شهرياً.
وتأتي الزيادة في كميات النفط نتيجة للمباحثات المثمرة التي عقدت خلال زيارة دولة رئيس الوزراء الأردني على رأس وفد وزاري للعاصمة العراقية بغداد بتاريخ 24/7/2023 والتوصل الى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي للاردن.
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