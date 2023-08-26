"ستاندرد أند بورز" تعيد تثبيت التصنيفات الائتمانية للبنك الإسلامي الأردني

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تأكيداً على متانة البنك المالية وتحقيقه لنمو مستدام أعادت وكالة ستاندرد أنـد بورزالعالمية تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي الأردني للالتزامات طويلة الأجل (B+) والالتزامات قصيرة الأجل (B) وتصنيف (SACP) بدرجة (bb-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.حيث أظهر التقريرالصادر عن وكالة ستاندرد أنـد بورز بتاريخ 21 آب(أغسطس) الحالي، أن التصنيفات الائتمانية التي منحت للبنك الإسلامي الأردني جاءت اعتماداً على ما يتمتع به البنك من مكانة رائدة كأكبر مؤسسة مالية إسلامية في الأردن، إلى جانب مرونة الأعمال الجيدة والقوية في تقديم التمويلات بالتجزئة " للأفراد"، والاحتفاظ بحصة سوقية مستقرة من القطاع المصرفي الأردني من حيث، التمويل بنسبة 15.5 %، والودائع بنسبة 12.8 %، وذلك في نهاية العام 2022.وبين التقرير، أن البنك تميز بتحقيق سجل حافل من الأداء المالي المرن، لمواجهة الضغوط التي تفرضها بيئة العمل المحلية من حيث، الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة وعدم الاستقرار السياسي والإقليمي، ليحقق نسب رأسمال تنظيمية قوية وسجل ثابت من مقاييس جودة الأصول وتبني سياسة توزيع أرباح حكيمة مع القدرة على توليد إيرادات مستقرة.كما التزم البنك، بتعليمات الحوكمة بوجود مجلس إدارة متوازن حيث إن 55 %، من أعضائه مستقلين، مما أعطى ميزة قوية في قيادة وإدارة البنك للتعامل مع البيئات التشغيلية المختلفة.وعبر الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، عن اعتزازه بما حققه البنك من إنجازات للحفاظ على مكانته المصرفية رغم مختلف التحديات، وتحقيق تصنيفات ائتمانية جيدة من كبرى وكالات التصنيف العالمية ومنها ستاندرد أنـد بورز، التي تعنى باستمرارية المتابعة والاهتمام بأداء البنك، مشيداً بالجهود المشتركة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين لتنفيذ الخطة الاستراتيجة للبنك وتحقيق أفضل النتائج.