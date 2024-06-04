 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
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سقوف سعرية للدجاج المباع للفنادق والمطاعم

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وزارة الصناعة والتجارة والتموين

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

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وجاء القرار في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق وعدم توفره في محلات تجارية وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.


وأوعز الشمالي الى فرق الرقابة في الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة على كافة المحلات التجارية والفنادق والمطاعم للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية والاطلاع على فواتير شراء الدجاج من قبل الموزعين والشركات المنتجة للدجاج.


وأكد الشمالي أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتي تتضمن عقوبات مالية تصل الى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوف السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج او المباع من خلال النتافات.


وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصل المستهلك بواقع 220 قرشا للكيلو و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.

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