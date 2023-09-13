سلطان: تثبيت التصنيف الائتماني يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

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أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة من قبل ستاندرز اند بورز، يؤكد أن الأردن بالمسار الاقتصادي الصحيح بالرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم.وقال سلطان الذي يشغل ايضا منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة في بيان صحفي اليوم إن قيام الوكالة بتثبيت لتصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى( B+/Stable/B )، يؤكد نجاحة المملكة بالمحافظة على سلامة مفاصل الاقتصاد الكلي، وبناء استقرار نقدي متين من خلال السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي.واضاف أن هذا التصنيف يمثل شهادة كبيرة بمجمل الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي نفذتها المملكة بهدف تعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات، والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات.وستاندرد آند بورز (S & P) هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات.وبين سلطان ان التصنيفات الدولية تمثل شهادة ورسالة دولية تخدم الاردن بحصوله على المنح والقروض التي يحتاجها لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة من الدول المانحةعدا ان ذلك يعكس قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية .ولفت الى ان تثبيت التصنيف يؤكد حسن وحصافة الإدارة النقدية والمالية لدينا، وبأن الأردن قام بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار وزيادة نمو الاقتصاد الوطني.واكد سلطان اهمية الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والذي استطاع من خلال السياسات التي ينفذها ان يحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع بالدينار الأردني ومجابهة الضغوط التضخمية العالمية بالاضافة الى بناء احتياطيات من العملات الاجنبية تغطي فترات طويلة من المستوردات الامر الذي يعزز بيئة الاستثمار والاعمال بالمملكة .