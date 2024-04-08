الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سياحة العيد: إقبال لافت على الرحلات الداخلية إلى الأردن

سياحة العيد: إقبال لافت على الرحلات الداخلية إلى الأردن
سياحة العيد
تؤشر الحجوزات الملحوظة على الرحلات السياحية الداخلية إلى المملكة على إقبال نشط من قبل المواطنين أو السياح العرب على "سياحة العيد"، ولا سيما المناطق السياحية والأثرية الأردنية خلال فترة عيد الفطر السعيد لقضاء أوقات ممتعة في ربوع البلاد، والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المختلفة.اضافة اعلان

وتعد مدينة العقبة ووادي رم والبحر الميت وإربد وعجلون من الوجهات والمناطق الأكثر جذبا وإقبالا من المواطنين والسياح خلال أيام عطلة عيد الفطر.


وقال أصحاب مكاتب وشركات سياحية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إن هناك إقبالا مرتفعا من المواطنين للحجز على رحلات السياحة الداخلية في ظل توفير الشركات برامج سياحية متنوعة وبأسعار في متناول الجميع.

وأكدوا سعي مكاتب السياحة خلال وضع البرامج إلى تغطية جميع محافظات المملكة وتلبية جميع أذواق المواطنين ورغباتهم، داعين إلى إقامة المزيد من الفعاليات والمهرجانات في المحافظات كافة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتوفير تجارب مميزة ومريحة لزوار المواقع السياحية والأثرية، والاهتمام بالنظافة العامة في تلك المواقع.

وقال صاحب مجموعة شركة مونتانا للسياحة والسفر المتخصصة بالسياحة الداخلية أشرف حماد، إن الطلب على رحلات العيد في ازدياد، ولاسيما على رحلات المبيت في العقبة ووادي رم و البترا، ورحلات اليوم الواحد إلى مناطق الشمال وتلفريك عجلون.

وبين أن الشركات كثفت التسويق والترويج لبرامجها السياحية، وتوفيرها بأسعار تنافسية وتشجيعية مناسبة للمواطنين وعائلاتهم، لافتا إلى أن الغرف الفندقية من فئة الثلاث والأربع نجوم متوفرة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توفر الحافلات السياحية.

من جهته، أكد عضو الهيئة العامة في جمعية وكلاء السياحة والسفر سلامه خطار، أن برنامج أردننا جنة كان له دور كبير في تنشيط حركة السياحة الداخلية خلال عطلة الأعياد، مشيرا إلى أن جميع مكاتب السياحة الداخلية مستفيدة من البرنامج.

وبين أهمية السياحة الداخلية التي تعد فرصة لاكتشاف الأماكن السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، ما يعزز الوعي الثقافي بتاريخ الأردن، والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية في المحافظات.

بدوره، قال مدير شركة رمال للسياحة والسفر حازم أبو عيد "إن من أكثر التحديات التي تواجه مكاتب السياحة خلال العطل في الأعياد، ارتفاع أسعار المخيمات السياحية والفنادق من فئة خمس نجوم".

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن تنظيمها العديد من الفعاليات في الساحة الهاشمية في وسط البلد خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد، تتضمن عروضا هادفة للعائلات والأطفال. (بترا)


 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

07 نيسان 2024
ضيافة العيد

حمادة يدعو المواطنين إلى شراء ضيافة العيد من الصناعة المحلية

06 نيسان 2024
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرقابية خلال عطلة العيد

03 نيسان 2024
703c6cdf-ذهب

45.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

01 نيسان 2024
اقرأ أيضا
39.4 دينار سعر غرام الذهب محليا

أسعار الذهب تسجل رقما تاريخيا محليا

منذ 48 دقيقة
ارتفاع التضخم بنسبة 1.63%

ارتفاع التضخم لشهر آذار بنسبة 1.63%

منذ1 ساعة
الخضار والفواكة

تعرف على أسعار الخضار والفواكة اليوم

منذ3 ساعة
uMJSvz778qWRquMYGXXkSnXz0oOTEEptl5FyEQVi

وزير الصناعة والتجارة: استقرار أسعار 76 سلعة أساسية وانخفاض 10

منذ19 ساعة
60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

07 نيسان 2024
"تنافسوا للخير" فعالية يطلقها صندوق الأمان تزامناً مع يوم اليتيم العربي

"تنافسوا للخير" فعالية يطلقها صندوق الأمان تزامناً مع يوم اليتيم العربي

07 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إسرائيل تختبر سيناريوهات الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بداية تسخين لماراثون العبدلي

جهاد المنسي |اليوم

الأمم المتحدة من جديد

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل تكون الفوضى والدمار الخيار ما بعد العدوان؟

سميح المعايطة |اليوم

برقيات مغلفة بالسكر لنشر الفوضى

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات | منذ13 ساعة
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 