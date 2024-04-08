سياحة العيد: إقبال لافت على الرحلات الداخلية إلى الأردن

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وتعد مدينة العقبة ووادي رم والبحر الميت وإربد وعجلون من الوجهات والمناطق الأكثر جذبا وإقبالا من المواطنين والسياح خلال أيام عطلة عيد الفطر.وقال أصحاب مكاتب وشركات سياحية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إن هناك إقبالا مرتفعا من المواطنين للحجز على رحلات السياحة الداخلية في ظل توفير الشركات برامج سياحية متنوعة وبأسعار في متناول الجميع.وأكدوا سعي مكاتب السياحة خلال وضع البرامج إلى تغطية جميع محافظات المملكة وتلبية جميع أذواق المواطنين ورغباتهم، داعين إلى إقامة المزيد من الفعاليات والمهرجانات في المحافظات كافة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتوفير تجارب مميزة ومريحة لزوار المواقع السياحية والأثرية، والاهتمام بالنظافة العامة في تلك المواقع.وقال صاحب مجموعة شركة مونتانا للسياحة والسفر المتخصصة بالسياحة الداخلية أشرف حماد، إن الطلب على رحلات العيد في ازدياد، ولاسيما على رحلات المبيت في العقبة ووادي رم و البترا، ورحلات اليوم الواحد إلى مناطق الشمال وتلفريك عجلون.وبين أن الشركات كثفت التسويق والترويج لبرامجها السياحية، وتوفيرها بأسعار تنافسية وتشجيعية مناسبة للمواطنين وعائلاتهم، لافتا إلى أن الغرف الفندقية من فئة الثلاث والأربع نجوم متوفرة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توفر الحافلات السياحية.من جهته، أكد عضو الهيئة العامة في جمعية وكلاء السياحة والسفر سلامه خطار، أن برنامج أردننا جنة كان له دور كبير في تنشيط حركة السياحة الداخلية خلال عطلة الأعياد، مشيرا إلى أن جميع مكاتب السياحة الداخلية مستفيدة من البرنامج.وبين أهمية السياحة الداخلية التي تعد فرصة لاكتشاف الأماكن السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، ما يعزز الوعي الثقافي بتاريخ الأردن، والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية في المحافظات.بدوره، قال مدير شركة رمال للسياحة والسفر حازم أبو عيد "إن من أكثر التحديات التي تواجه مكاتب السياحة خلال العطل في الأعياد، ارتفاع أسعار المخيمات السياحية والفنادق من فئة خمس نجوم".وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن تنظيمها العديد من الفعاليات في الساحة الهاشمية في وسط البلد خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد، تتضمن عروضا هادفة للعائلات والأطفال. (بترا)