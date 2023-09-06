شراكة استراتيجية بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة

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جددت مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة اتفاقيّة التعاون الاستراتيجي المستمر بينهما لسنوات طويلة، بهدف تنفيذ مجموعة من برامج مؤسّسة إنجاز المتعلّقة بتطوير المهارات الرياديّة والحياتيّة في مدرسة المشرق الدوليّة ليستفيد من خلالها مجموعة من الطلبة.وقّع الاتفاقية كل من الشريك المؤسّس ومدير عام مدرسة المشرق الدوليّة الدكتورة هناء الناصر ملحس، وديمة البيبي الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز بحضور ممثلين من الجانبين، حيث تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون المشترك بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدولية وهي أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة إنجاز لخدمة جيل الشباب ومنحهم الفرص وتهيئتهم اقتصادياً.ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج هي: برنامج تحدّي الأعمال، برنامج تأسيس الشركة، برنامج مهارات التواصل في العمل، برنامج أخلاقيات العمل، وبرنامج لنتواصل بالفن، بهدف تحفيز وتهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على دخول مجال ريادة الأعمال كأحد الخيارات المستقبلية لهم، ومنحم الفرصة لتطبيق أفكارهم الريادية على أرض الواقع، وتلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ومواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب.