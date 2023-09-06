الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

شراكة استراتيجية بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة

شراكة استراتيجية بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة
شراكة استراتيجية بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة
جددت مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة اتفاقيّة التعاون الاستراتيجي المستمر بينهما لسنوات طويلة، بهدف تنفيذ مجموعة من برامج مؤسّسة إنجاز المتعلّقة بتطوير المهارات الرياديّة والحياتيّة في مدرسة المشرق الدوليّة ليستفيد من خلالها مجموعة من الطلبة.اضافة اعلان
وقّع الاتفاقية كل من الشريك المؤسّس ومدير عام مدرسة المشرق الدوليّة الدكتورة هناء الناصر ملحس، وديمة البيبي الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز بحضور ممثلين من الجانبين، حيث تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون المشترك بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدولية وهي أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة إنجاز لخدمة جيل الشباب ومنحهم الفرص وتهيئتهم اقتصادياً.
ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج هي: برنامج تحدّي الأعمال، برنامج تأسيس الشركة، برنامج مهارات التواصل في العمل، برنامج أخلاقيات العمل، وبرنامج لنتواصل بالفن، بهدف تحفيز وتهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على دخول مجال ريادة الأعمال كأحد الخيارات المستقبلية لهم، ومنحم الفرصة لتطبيق أفكارهم الريادية على أرض الواقع، وتلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ومواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب.
D8AED984D8A7D98AD8A720D8B4D985D8B3D98AD8A920-20D8AAD8B5D988D98AD8B120D8B3D8A7D987D8B120D982D8AFD8A7D8B1D987

الطاقة تنجز المرحلة الأولى من تركيب الخلايا الشمسية لبلديات الأردن منذ23 ساعة

شخص يبحث عن أطعمة داخل حاوية نفايات - (تعبيرية)

الحكومة: سنعلن أرقام ونسب الفقر العام المقبل منذ23 ساعة

شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

رسائل نصية من الضمان للمشتركين غير الفعالين 05 أيلول 2023

اتحاد العمال: ندعو أصحاب المنشآت للحفاظ على سلامة العمال خلال موجة الحر

الإحصاءات العامة: الأردن ينتج من 70 إلى 90 ألف فرصة عمل سنويا 05 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تجارة عمان تؤكد ضرورة تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع باكستان

تجارة عمان تؤكد ضرورة تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع باكستان

منذ1 ساعة
الذهب

39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ4 ساعة
مزارع وشاليهات -(الغد)

المزارع السياحية.. موسم صيفي دون الطموحات

منذ15 ساعة
مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن - (أرشيفية)

الاتفاقية مع "النقد الدولي" لا تتضمن رفعا للمياه

منذ15 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-05 at 3.37.05 PM

الطباع يبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الثنائي بين الأردن والباكستان

منذ22 ساعة
مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته اليوم برئاسة أمين عمان د. يوسف الشواربة

مجلس الأمانة يصادق على تعليمات رخص المهن خارج حدود التنظيم

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

روزنبرغ إذ يتراجع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مخطط الحدود العازلة بين الأردن وإسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

النخبة الليبرالية الأردنية

سائد كراجة |اليوم

رفع أسعار المياه.. حلول سطحية لملفات معقدة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات | منذ17 ساعة
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
 