الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شركات أردنية تبدأ الاثنين مشاركتها بمعرض مستحضرات التجميل في دبي

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معرض مستحضرات التجميل في دبي
تبدأ شركات اردنية متخصصة بصناعة منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل مشاركتها بمعرض مستحضرات التجميل الذي تنطلق أعماله في مدينة دبي  الاثنين المقبل.اضافة اعلان

وينسق المشاركة بالمعرض جمعية المصدرين الأردنيين وبدعم فني من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وقال رئيس الجمعية، احمد الخضري، في بيان اليوم ، إن مشاركة الصناعات المحلية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، تعد الأولى من نوعها، وتهدف الى تنويع وزيادة الصادرات الوطنية.
وأكد الخضري  ان تنسيق مشاركة  الشركات المحلية بالمعرض تأتي في اطار الحرص على تمكين الشركات الوطنية من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية في ظل المشاركة الدولية الواسعة بهذا المعرض.

 ولفت الخضري إلى أن الأردن يمتلك صناعات مهمة واعدة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل،ولاسيما من منتجات البحر الميت، مؤكدا ان المعرض يشكل للشركات الأردنية فرصة للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.
وبين ان منتجات البحر الميت تمتلك القدرة على المنافسة بالأسواق التصديرية بفعل الجودة والأسعار المنافسة ، مؤكدا أهمية زيادة الصادرات في دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين،إضافة الى تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

وقال الخضري  إن الجمعية تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة بهدف تنويع الصادرات الوطنية وتمكين الشركات من ترويج منتجاتها وإيصالها الى أسواق جديدة من خلال المعارض الدولية المتخصصة التي تشارك بها .
وأشاد الخضري  بالتعاون المستمر والمثمر مع مشروع نمو الأعمال ( USAID ) من خلال تقديم العديد من الخدمات الفنية والتي تضمنت أعداد المواد التسويقية للشركات والمساهمة في تغطية تكاليف المشاركة في المعرض وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها.
ويهدف المشروع الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في الأردن.
وأكد الخضري أن الجمعية ستواصل تقديم الخدمات للمصدرين من مختلف القطاعات والبحث عن أسواق تصديرية غير تقليدية لمنتجاتهم من خلال تنسيق المشاركة بالمعارض الدولية، وتعريفهم بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.
يذكر أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال في مجالات التصدير،وكذلك الترويج للمنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة تهم المصدرين.
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