"شركات التأمين" تدعو لتطوير "حكيم" وتحسين جودة الخدمات

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دعى الاتحاد الاردني لشركات التامين في بيان صحفي صادر عنه كافة الاطراف المعنية وشركاء الخدمة في التأمين الطبي الخاص للعمل من خلال المنظومة الالكترونية الوطنية (حكيم)، وذلك مراعاة لمصلحة المرضى والمؤمن لهم سواء في القطاع العام او الخاص نظرا لما توفره هذه المنظومة من ميزات ايجابية تسهم في سرعة تقديم خدمات الرعاية الطبية، ناهيك عن كونه مشروع وطني يحتم على كافة الجهات دعمه خدمة للمصلحة العامة وايجاد منظومة موحدة تخدم كافة المواطنين والمتعاملين مع مزودي الخدمات الطبية والتغطيات التامينية ضمن وثائق التامين الطبي.وتضمن بيان الاتحاد المزايا الايجابية التي تقدمها هذه المنظومة الوطنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة والتي جاءت منسجمة مع توجهات الدولة الاردنية بأتمتة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لايجاد منصة إلكترونية موحدة تجمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بملف التأمين الطبي لجميع المرضى لدى جهة مركزية بهدف التسهيل على المرضى من خلال سرعة إعطاء الموافقات الالكترونية وتوفير سجل طبي موحد للمواطنين وسرعة الدفع الالكتروني والتسديد لمقدمي الخدمات الطبية من أطباء وصيادلة ومستشفيات ومختبرات ووقف استخدام الملفات الورقية وارشفتها بشكل الكتروني،حيث انخفضت مدة منح الموافقات الطبية للمرضى من قبل شركات التامين من فترة (30) دقيقة ما قبل تطبيق المنظومة الى ( 7) دقائق مما يقلل فترة انتظار المرضى عند مقدمي خدمات الرعاية الطبية .ومن هنا فإن قطاع التأمين يدعو كافة الاطراف لتغليب المصلحة العامة وانجاح هذا المشروع الوطني الذي جرى الاستثمار فيه من قبل الدولة بشراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص وشركات التامين بدورها تؤكد انسيابية العمل وخدمة عملائها من خلال هذه المنظومة بأعلى درجات المهنية والسرعة واستلام شركات التأمين للمطالبات الطبية من مختلف مقدمي الخدمات الطبية بكل يسر وسهولة وبشكل افضل من المعتاد ولا يوجد اية اعاقات او تأخيرات في تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى المؤمنين لدى شركات التأمين ولم تستلم الشركات اي شكاوى او استفسارات تزيد عن الحد الطبيعي الذي تستقبله الشركات في الوضع الطبيعي مدللين على ذلك بمرور ٣٠ الف حركة من خلال المنظومة في يوم واحد فقط بسلاسة و دون اي شكوى من خلال شبكة طبية تضم حاليا اكثر من ٣ آلاف طبيب وكذلك يستخدم المنظومة ١٥٠٠ صيدلية و ٥٠٠ مختبر، و ١٣٠ مركز اشعة ، حيث استقبلت المنظومة منذ بدء عملها اكثر من ٣ مليون مطالبة حتى اليوم والمجال مفتوح لأي مقدم خدمة تامينية او طبية يرغب بالانضمام لهذه المنظومة بشكل مجاني دون تحمل اي كلفة .