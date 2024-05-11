شركات مصرية: الأردن سوق واعدة ومنصة دخول عربية مهمة

أكد ممثلو شركات صناعات غذائية مصرية، أهمية السوق الأردنية بالنسبة لمنتجاتهم، بصفتها سوقاً واعدة، ومنصة دخول لأسواق عربية أخرى، من أهمها فلسطين.

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وأعربوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال مشاركتهم في البعثة التجارية لقطاع الصناعات الغذائية المصري إلى الأردن، وتضم 35 شركة، اليوم السبت؛ عن أملهم في توطيد العلاقات التبادلية التجارية مع الأردن، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو إيست المصرية للصناعات الغذائية، أحمد الشرقاوي، إن منتجات شركته موجودة في السوق الأردنية، من خلال تصنيع منتجات جبنة الموزاريلا لصالح مجموعة شركات أردنية، معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من التعاون.



واعتبر أن البعثة التجارية المصرية، مهمة كون السوق الأردنية واعدة، وتمتلك فرصاً كبيرة، خاصة في الصناعات الغذائية، إضافة إلى إعطاء المواصفة الأردنية لسلامة الغذاء للمنتجات، ضوءاً أخضر للدخول إلى مختلف الأسواق الأخرى.



ولفت إلى أن التبادل التجاري في قطاع الصناعات الغذائية بين الأردن ومصر جيد جداً، رغم وجود توترات إقليمية تؤثر على لوجستيات نقل الغذاء الذي لا يستغرق إلا أياماً قليلة.



أمّا صاحب شركة سوليمار فود، محمد سويلم، فأشار إلى أن الشركات المصرية مهتمة بدخول السوق الأردنية، التي تعد بوابة مهمة للدخول للسوق الفلسطينية.

ولفت إلى وجود شركته في السوق الأردنية منذ نحو عام ونصف، مشيراً لعدم وجود تحديات لوجستية في التبادل التجاري الغذائي مع الأردن، خاصة بعد اجتياز مرحلة الفحص الأولي عند التصدير لأول مرة للأردن.



وقال المدير العام لشركة المراعي الخضراء، إبراهيم ممدوح، إن البعثات التجارية مهمة جداً كونها موجهة ومحددة المشاركة من قبل الشركات المشاركة فيها، إضافة لوجود مزيد من الظروف المناسبة للتعاون مع الشركات النظيرة.



وأشار إلى تعامل شركته مع مطاعم بنحو مباشر، معرباً عن تطلعه لتوسيع حضور شركته في السوق الأردنية، من خلال التعاون مع شركاء تجاريين.



وقال رئيس قسم التصدير في شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية، سامح جبران، إن السوق الأردنية واعدة، وتتميز بالقرب الجغرافي لمصر، مما يسهل عمليات التبادل التجاري بين البلدين، إضافة للوصول إلى أسواق عربية أخرى، عبر المملكة، كالسعودية والعراق وغيرها.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الأوروبية للمنتجات الغذائية، المهندس محمود حسنين، إن الدول العربية لا بد لها وأن تتكامل في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.



وأضاف "إيماناً من منطلق ضرورة التكامل العربي، سعت شركتنا للمشاركة في البعثة التجارية المصرية للأردن، بهدف معرفة احتياجات السوق الأردنية والعمل على تلبيتها".



بدوره، قال نقيب تجار المواد الغذائية الفلسطيني، وسيم الجعبري، إن وفداً تجارياً فلسطينياً يشارك في البعثة بدعوة من السفارة المصرية في عمان، ونقابة تجار المواد الغذائية الأردنية، بهدف توطيد العلاقات التجارية بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين، خاصة في مجال الصناعات الغذائية.



وأضاف الجعبري إن الأردن وفلسطين تجمعهما علاقات تجارية وطيدة منذ سنوات، معرباً عن تطلع السوق الفلسطينية لزيادة الوجود العربي فيها.



وأكد الجعبري أن دور الأردن مهم وأساسي في دعم التجارة الفلسطينية، وتعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول العربية، كمنصة لدخول السوق الفلسطينية، والمشاركة في مختلف المحافل التجارية التي تقيمها المملكة.



من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية، لتنتقل من تبادل تجاري متواضع على صعيد قطاع الصناعات الغذائية، إلى شراكات تكاملية غير تنافسية، توازي العلاقات العميقة على مستوى قيادتي وشعبي البلدين.



وقال إن العلاقة بين الأردن ومصر، مهمة جداً، في إطار تحقيق تكامل عربي وليس ثنائياً فقط، مشيداً بالنقلة النوعية التي أحرزتها المنتجات المصرية خلال سنوات.

وقال رئيس البعثة المصرية، علاء الوكيل، إن بعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى الأردن، تستهدف مشاركة كبيرة من أهم مستوردي الصناعات الغذائية في الأردن والعراق وفلسطين.

وأوضح أن أهمية تلك الأسواق بالنسبة لمصر، تكمن في تمثيلها قرابة 12 بالمئة من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية في عام 2023، وبقيمة 588 مليون دولار أميركي، من إجمالي الصادرات البالغة 5.1 مليار دولار في عام 2023.

ولفت إلى أن الأردن يعد سادس أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2023، بقيمة بلغت 186 مليون دولار، تمثل 3.7 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع، محققة نسبة نمو بلغت 3 بالمئة في القيمة، مقارنة بصادرات عام 2022.

وبحسب الوكيل؛ بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأردن 376 شركة في عام 2023، بينها 43 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.

وأضاف "يعد الجبن المطبوخ أهم صادرات سلع الصناعات الغذائية المصرية على الأردن في عام 2023، بقيمة بلغت 23 مليون دولار، تليها مستحضرات أساسها الحبوب والبسكويت بقيمة 15 مليون دولار، وزيوت الطعام بقيمة 14 مليون دولار، والبطاطا المجمدة بقيمة 11.5 مليون دولار، ومركزات المشروبات الغازية بقيمة 11 مليون دولار، وبطاطا مصنعة بقيمة 11 مليون دولار، وخضروات مجمدة بقيمة 9 ملايين دولار، ومركزات بندورة بقيمة 7 ملايين دولار، وزيتون مخلل ومصنع بقيمة 7 ملايين دولار، وشوكولاته 7 ملايين دولار، وغيرها من السلع".

وأكد رئيس الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة على توثيق العلاقات التعاونية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، بهدف تحقيق الانسجام في الأنظمة الرقابية على سلامة الأغذية، ودعم قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية في كلا البلدين.

وأشار الدكتور الهوبي إلى أهمية اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر، من حيث انتظام استدامتها، وما أفضت إليه من مخرجات أخيرا، تمثلت في تنمية وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالغذاء، وبناء شراكة فعالة من خلال مد جسور الثقة والتعاون وتبادل الخبرات العلمية والفنية والتشريعية في حالات سلامة الغذاء، وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة المصرية، وفي إطار الارتقاء بجودة وسلامة الغذاء والسلع الزراعية المصرية؛ أنشأت معملاً نموذجياً تجارياً في ميناء نويبع، بهدف تقليص مدة الإفراج الجمركي عن الشحنات.

بدوره، أشار مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء المهندس أمجد الرشايدة إلى عمل المؤسسة مع الهيئة، لتذليل جملة من التحديات، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الأردنية المصرية، خاصة في مجال زمن الإفراج عن البضائع.