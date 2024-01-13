شركة بيت التصدير تنظم المشاركة الأردنية في معرض بغداد الدولي ٤٧

اضافة اعلان

نظمت شركة بيت التصدير مشاركة ٣٠ شركة أردنية في معرض بغداد الدولي بدورته ٤٧، والذي يمتد من ١٠-١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤، حيث يعتبر هذا المعرض واحدًا من أهم وأكبر المعارض التي تنظمها وزارة التجارة العراقية في مدينة بغداد.وقد عمدت شركة بيت التصدير على تنظيم الجناح الأردني الذي شغلته شركات أردنية متعددة من مختلف القطاعات كالقطاعات الصناعية والخدمية والكيماوية وقطاع الأغذية والإنشاءات والمنسوجات والتعبئة والتغليف إضافةً إلى قطاع المستشفيات الاردنية وغيرها، جاءت كلها إلى المعرض سعياً إلى البحث عن فرص جديدة للتشبيك وبحثًا عن آفاق جديدة لها في الأسواق العالمية.وقد قام بافتتاح المعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور حشد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من عدة دول عربية وأجنبية. كما افتتح الجناح الأردني على وجه التحديد سعادة السفير الأردني في بغداد منتصر العقلة وعدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في المعرض.