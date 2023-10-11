شركة صندوق المرأة تُعلن عن 10 منح جامعية جديدة

اضافة اعلان

اعلنت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، عن تقديمها 10 منح جامعية للطلبة من بنات وأبناء المستفيدات والمستفيدين من خدمات الشركة، المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي الجامعي الحالي 2023 – 2024.وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجموع المنح التي قدمتها من خلال برنامجها للمنح الدراسية منذُ انطلاقه في عام 2010، بلغ 72 منحة، استفاد منها الطلبة من أبناء المستفيدات في مختلف قرى وأرياف وبوادي المملكة.ونقل بيان الشركة عن رئيسها التنفيذي لمى زواتي، قولها إن الشركة تُخصص سنويًا منحا جامعية عبر "أكاديمية صندوق المرأة للتنمية البشرية"، التي تندرج ضمن خدمات الشركة غير الماليـة، التي يُخصص جزءًا منها لدعم عائلات المستفيدات.وأوضحت، أن الشركة وفرت 72 منحة، بما فيها الـ10 منح للعام الحالي ، وذلك على مدار نحو 13 عامًا من برنامجها للمنح الدراسية، منوهة إلى أن 36 طالبة وطالبًا تخرجوا، والنسبة الأكبر منهم يعملون، فيما لا يزال مثلهم على مقاعد الدراسة.وبينت زواتي، أن منحة شركة صندوق المرأة الدراسية، لا تُغطي فقط رسوم الساعات الدراسية ورسوم التسجيل الفصلية، بل تشمل أيضًا رسوم تسجيل الفصل الصيفي، إلى جانب مبلغ شهري بمقدار 130 دينارًا، بما لا يتجاوز الـ10 أشهر في السنة.وأضافت أن الطلبة الحاصلين على المنحة، تم قبولهم في الجامعات الحكومية والخاصة، وهي: الأردنية والحسين التقنية والبلقاء واليرموك ومؤتة، بتخصصات علم وتكنولوجيا الغذاء، قانون، علم حاسوب، الرياضيات، اللغات الحديثة (فرنسي–إنجليزي)، إدارة المكتبات والمعلومات، علوم مالية ومصرفية، واللغة العربية وآدابها.وأكدت زواتي، أن الطلبة الذين حصلوا على منحة الشركة الدراسية، فازوا بها بعد أن درست لجنتين داخلية، من كوادر الشركة وأخرى خارجية، من خبراء ومختصين بشؤون التعليم والمرأة والشباب، طلبات المتقدمين ضمن أسس وضوابط، تقوم على تكافؤ الفرص والعدالة.وقالت إن الطلبة الذين حصلوا على منحة الشركة يمثلون مختلف المحافظات من أقصى جنوب المملكة إلى شمالها، حيثُ جرى استقبال طلباتهم عبر جميع فروع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، والبالغ عددها 63 فرعًا.وشددت على حرص الشركة في سعيها الدائم لتوفير مختلف الخدمات المالية وغير المالية، التي من شأنها تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، لتصبح عضواً فاعلاً ومنتجاً في أسرتها ومجتمعها، بهدف ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية للشركة في المساهمة بمسيرة التنمية المستدامة للمجتمعات.وأضافت أن منح صندوق المرأة الجامعية، جاءت إيمانًا من الشركة بتخفيف الأعباء المالية التي تتكبدها أسر الطلبة، فضلًا عن توفير الفرص أمام الطلبة أنفسهم لإكمال مسارهم التعليمي، بهدف تعزيز فرصهم المستقبلية.ونقل بيان الشركة عن الطالب علي رائد، أحد المستفيدين من المنحة، قوله: "كانت فرحتي لا توصف، لو لم أحصل على المنحة لما استطعت إكمال دراستي، وكنت سأضطر للتأجيل والعمل لكي أجمع مبلغا لأسجل في الجامعة".في حين عبرت الطالبة دعاء زياد، إحدى المستفيدات من المنحة، عن شعورها بالسعادة والامتنان لشركة صندوق المرأة، لأنها ترغب بمساعدة والدتها من خلال دراستها والعمل، لتأمين مصاريف المنزل.يُذكر أن شركة صندوق المرأة التي بدأت أعمالها عام 1996، هي شركة خاصة غير ربحية، ولا توزع أرباحاً على الإطلاق وفقاً لقانون تأسيسها، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.--(بترا)