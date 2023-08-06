الأحد 06 آب 2023
النسخة المطبوعة

شركس: مصداقية البنك المركزي واستقلاليته شكلتا عامل ثقة بالدينار

البنك المركزي: الأردن يتمتع بأسس قوية وراسخة للاستقرار النقدي
البنك المركزي: الأردن يتمتع بأسس قوية وراسخة للاستقرار النقدي
أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك، مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بمكوناته كافة، وبلورته إلى حقائق ملموسة، رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم.اضافة اعلان
جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها الشركس في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، بعنوان "السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي"، حيث أشار إلى أن أهمية الاستقرار النقدي، الذي يُعد الهدف الرئيس للبنك المركزي المُحدد في القانون، تكمن في أنه يُعد ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومُمِّكن رئيس لتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل.
وأكد الشركس، أن مصداقية البنك واستقلاليته، شكلتا عامل ثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام، مما ساهم في استمرار التراجع في معدل الدولرة والمحافظة على احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية للبنك المركزي تغطي ما يزيد عن سبعة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وحول قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع أسعار الفائدة، أكد الشركس أنها استندت إلى التزام البنك بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي.
ولفت إلى ارتفاع اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران الماضي وبنسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة لتبلغ 33.5 مليار دينار، فيما نمت الودائع بنسبة 3.9 بالمئة، وبواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال ذات الفترة من العام الحالي لتسجل نحو 42.5 مليار دينار، معظمها ودائع بالدينار.
وأشار إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم نسبته 3 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2023.
وأكد أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقاً لما تُظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية.
واستعرض الشركس، أبرز التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى أنه اقتصاد مُتماسك، ويمتلك الرؤية الكافية للتعامل مع التقلبات الخارجية، وذلك في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المُباشر، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي وبنسبة بلغت 2.8 بالمئة .
نفط

الأردن يستورد 334 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي منذ9 ساعة

تعرف على أسعار الخضار والفواكة لليوم

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد منذ9 ساعة

61b9ca92-vegetable-and-fruit-on-display-in-amman-downtown-archives

تعرفوا على أسعار الخضار والفواكه 05 آب 2023

af45898b-3073-4c5a-a10c-c2b122577633

الهناندة: الأردن مركز محتمل للتعهيد بفضل مجموعة من العوامل 05 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
492478

799 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر

منذ3 ساعة
نفط خام

زيادة كميات النفط الخام العراقي الى الأردن لـ 15 الف برميل يوميا

منذ6 ساعة
8a38a678-محروقات-الأردن

إغلاق 4 محطّات محروقات والتحقق من 11 ألف مضخّة وقود خلال النّصف الأوّل

منذ7 ساعة
دولار -دولارات

صندوق النقد الدولي يحوّل للأردن 32 مليون دولار في الشهر الماضي

منذ8 ساعة
مبنى البنك المركزي الأردني في عمان - (أرشيفية)

"المركزي" يلغي ترخيص بنك ستاندرد تشارترد

منذ8 ساعة
31f1cf80-صادرات

252 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر في 5 أشهر

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

توريط الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

"الفهلوة" واستعراض "الفضائل"!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات نصف السنوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

تصاعد التجارة الإلكترونية: تأثيرها على التجارة التقليدية

رعد التل |اليوم

اقتصاد الأسمدة وفرص الريادة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات | منذ20 ساعة
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
 