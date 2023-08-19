شركس: 17.5 مليار دولار احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

طارق الدعجة

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قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ان حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية يبلغ 17.5 مليار دولار وهو يغطي مستوردات المملكة لأكثر من 7 أشهر.وتوقع شركس خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح أمس أن تحافظ معدلات التضخم بالمملكة عند مستوى 2.7 بالمائة مع نهاية العام الحالي وهي نفس المستويات التي سجلتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي.وقال شركس إن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في إطار الحرص على استقرار السياسة النقدية والحفاظ على هامش إيجابي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وأيضا للمحافظة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.وبين أن التضخم يعتبر عدو الاستثمار والقوة الشرائية لأي دولة واقتصادها لذلك كان على البنوك المركزية أن تتخذ قرارات صارمة لمكافحة هذا التضخم.وقال شركس إن العالم عندما بدأ يتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا جاءت مشكلة سياسية بين أوكرانيا وروسيا وزادت من الاختلال في جانب العرض في سلاسل الإنتاج بسبب استمرار مشكلة سلاسل التوريد ما أدى إلى وصول معدلات التضخم بالعالم إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.وأكد أن البنك المركزي الأردني هدفه الرئيسي الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر الأساسي للاستثمار الكلي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني متوقعا انخفاض أسعار الفائدة عالميا خلال الربع الثاني من العام المقبل 2024 في حال استمرار تحسن المعطيات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأميركية.وبين أن معدلات التضخم المسجلة بالمملكة خلال العام الماضي كانت 4.2 بالمائة وهو الأقل بالمنطقة وهذا بفضل السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص للحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية منها توفير مخزون من القمح يفوق 12 شهرا مما جنب الأردن التأثر بمستويات الأسعار العاليمة التي وصلت إلى 650 دولارا لكل طن قمح.وقال "من أهم ثوابت الاستقرار النقدي هي استقرار سعر الصرف للدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية ومكافحة التضخم والأردن "مؤكدا أن الأردن نجح في هذا الخصوص.وأكد أن المحافظة على الاستقرار النقدي الأساس في تحفيز الاستثمار مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يغفل النمو الاقتصادي حيث جرى توفير نوافذ تمويلية شملت قطاعات اقتصادية حيوية مرتبة بتشغيل الأردنيين.وأشار شركس أن البنك المركزي الأردني يستثمر بالموارد البشرية من بداية مرحلة الثانونية العامة من خلال المنح التي يقدمها للطلبة وذلك لتزويد البنك والمملكة بالخبرات الاقتصادية التي تحتاجها.وبين أن الحولات المالية القادمة إلى المملكة تخضع لقواعد عالمية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال كغيرها من دول العالم وليس هنالك أي عوائق لدخولها في حال تقديم الأوراق المطلوبة.وأكد محافظ البنك المركزي أن الأردن يتمتع باستقرار نقدي وثبات بسعر الصرف ولا يوجد أي قيود على حركة تنقل الأموال وهو ما أشارت إليه التعليمات التي صدرت أخيرا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي أشارت إلى أن الجهاز المصرفي الأردني قوي ومتين ومستقر وقادر على تحمل الصدمات.من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد ناديا السعيد استعداد البنوك العاملة بالمملكة في توفير الساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما المتعلقة بالصناعات القوية وذات القيمة المضافة التي يمكن أن تقود عجلة النمو الاقتصادي.ولفتت إلى إن البنوك مستعدة لتوفير التمويل لهذه المشروعات من خلال تجمع بنكي وهذا ما تم سابقا مع الكثير من المشروعات التي تم تنفيذها بالمملكة، وأثبتت التجربة نجاحها، معبرة عن أملها بالإسراع في طرح العطاءات المتعلقة بمشروعات البنى التحتية واللوجستية التي جاءت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.وأشارت السعيد إلى أن البنوك الأردنية تعتبر شريكا مهما بعملية التنمية بالمملكة من خلال التمويل والتسهيلات التي تقدمها لمختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.وبينت إن البنوك تقدم كذلك خدمات متقدمة ومتطورة لكل الانشطة الاقتصادية، بالإضافة لمشاركتها في الصناديق الاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات المالية لكل النشاطات التجارية والاهتمام بالمدفوعات المالية والانظمة الإلكترونية.من جانبه أشار مدير عام البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، إلى أن البنوك بالأردن تملك خبرات كثيرة واذرعا تابعة متعددة وخبراء ومستشارين للتسهيل على المستثمرين ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجه عملية البدء بمشروعاتهم الاستثمارية.ولفت البطيخي لدور البنك في تمويل المشروعات الاستثمارية المهمة ولا سيما بمجال الطاقة المتجددة وتوفير التمويل الأخضر والمستدام للكثير من المشروعات بالمملكة منذ عام 2010، بالإضافة للمشروعات الصديقة للبيئة، لافتا لتوجهات البنك نحو توليد الكهرباء وإعادة تدوير المياه المستخدمة في مرافقه.بدوره، قدم المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، عرضا حول دور الشركة التي تأسست بمبادرة من البنك المركزي الأردني، في مساعدة الشركات وتوفير خدمات القروض، مبينا أن دورها ينصب على تيسير التمويل للشركات ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلى أن الشركة تسعى لمواصلة توسيع فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم ضمانات إضافية ضمن برامجها القائمة وكذلك استحداث برامج جديدة خدمة للاقتصاد الوطني والمشاريع الريادية بالمملكة.ولفت إلى برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية والذي يهدف إلى تشجيع الصادرات الأردنية، ودعم المنتجات الوطنية، ويستهدف جميع المصدرين بمن فيهم المصدرون للمرة الأولى وسيتم التركيز على الشركات متوسطة وصغيرة الحجم؛ للاستفادة من مزايا هذا البرنامج.وبين إن البرنامج يغطي المخاطر التجارية والتي تتمثل بعدم دفع المشتري لأثمان البضائع، وإفلاس المشتري ورفض استلام البضاعة المشحونة، والمخاطر غير التجارية وبعض القيود.وأشار الجعفري للبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة جائحة كورونا، الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع البنك المركزي في بدايات الأزمة عام 2020، بالاضافة لتمكين الرياديين، وصندوق رأس المال المغامر.يذكر أن المؤتمر تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار، ويستمر يومين تحت شعار " الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث".ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا والمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق.ويستهدف المؤتمر العديد من القطاعات وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة.