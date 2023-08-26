الأحد 27 آب 2023
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صادرات المملكة إلى العراق ترتفع 7 %

صادرات المملكة إلى العراق ترتفع 7 % بالنصف الأول من العام الحالي
صادرات المملكة إلى العراق ترتفع 7 % بالنصف الأول من العام الحالي
  واصلت الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل زيادة نسبتها 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.اضافة اعلان
وبحسب الارقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 261.4 مليون دينار مقابل 243.9 مليون.
وكانت الصادرات الوطنية إلى العراق عادت للارتفاع مجددا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 8 % بعد تراجع سجلته الصادرات خلال الثلث الأول  بنسبة 6 %.
وبحسب تحليل أجرته "الغد" شكلت الصادرات الوطنية إلى العراق ما نسبته 6 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي وصلت الى 4.198 مليار دينار.
وعلى مستوى منطقة التجارة العربية شكلت العراق 18 % من اجمالي صادرات المملكة ضمن قائمة اتفاقية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي وصلت الى 1.460 مليار دينار.
ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن  أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
وفيما يخص مستوردات المملكة من العراق تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع مستوردات الأردن من العراق خلال النصف الاول من العام الحالي بمقدار 13.2 مليون دينار لتصل إلى 74.1 مليون دينار مقابل 87.3 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتستورد المملكة من السوق العراقي العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط.
واكد صناعيون في تصريحات سباقة لـ"الغد" أن السوق العراقية تشكل عمقاً استراتيجيا للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة؛ إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري حاجز ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، نظراً للقرب الجغرافي ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين ضمن مختلف المستويات والبدء في استكمال اجراءات تنفيذ مشروع المدنية الاقتصادية المشتركة.
وكان رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة اجرى الشهر الماضي مباحثات في بغداد  مع  كبار المسؤولين بالعراق وعلى رأسهم نظيره العراقي محمد شياع السوداني إذ ركزت على العديد من الجوانب منها الإقتصادية وآليات النهوض بحجم التبادل التجاري وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار والنقل والزراعة والبيئة ومجالات الصحة والتعليم.

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