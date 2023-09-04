صادرات تجارة عمان تزيد 58.8 % خلال 8 أشهر

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زادت صادرات غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2023 بنسبة 58.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2022.وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، بلغت صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية نحو 927 مليون دينار مقابل حوالي 584 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورافق زيادة الصادرات، ارتفاع بعدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال هذه الفترة بنسبة 4.5 بالمئة، لتصل إلى 24503 شهادة، مقابل 23451 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا للمعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى العديد من الدول، أبرزها السعودية بعدد 6094 شهادة، تلتها الإمارات 2757 ، والعراق 1375، ومصر 711، وسويسرا 14 شهادة.وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة نحو 366 مليون دينار، ثم الإمارات بقيمة نحو 148 مليون دينار، وسويسرا 74 مليون دينار، فالسعودية نحو 72 مليون دينار، ومصر نحو 66 مليون دينار.وتوزعت صادرات الغرفة خلال فترة المقارنة على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة نحو 387 مليون دينار، ثم الزراعية بقيمة 118 مليون دينار، فالصناعية 112 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة نحو 102 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.--(بترا)