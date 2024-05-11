صادرات صناعة عمان تستعيد النمو وترتفع 2 % بالثلث الأول

استعادت صادرات غرفة صناعة عمان، حركة نموها خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024، بعد التراجع الذي طالها خلال فترات ماضية ليست بالقصيرة.

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وارتفعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات باستثناء ثلاثة، سجلت تراجعا.



وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2.279 مليار دينار، مقابل 2.225 مليار دينار للفترة نفسها للعام الماضي 2023.



وسجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 2 بالمئة للصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، و54 بالمئة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.



بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الثلاث الباقية بنسبة تراوحت بين 1 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و35 بالمئة للصناعات التعدينية.



واستحوذت دول عربية وأجنبية مجتمعة، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 1.532 مليار دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 100 بالمئة، حيث وصلت لنحو 723 مليون دينار، مقابل 360 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.



كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 24 بالمئة، لتسجل ما قيمته 291 مليون دينار، مقابل 234 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.



وزادت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 6 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، ووصلت لنحو 262 مليون دينار مقابل 247 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.



بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 34 بالمئة، منخفضة إلى 256 مليون دينار مقابل 386 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة نحو 945 مليون دينار، فالدول الآسيوية غير العربية نحو 395 مليون دينار، والدول الإفريقية 10 ملايين دينار.



وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الثلث الأول من العام الحالي 734 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية نحو 16 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 101 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 42 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 36 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 654 مليون دينار، والتعدينية 449 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 303 ملايين دينار.



وحسب المعطيات الأحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 254 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 210 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 152 مليون دينار.



وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 97 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 92 مليون دينار، والإنشائية 35 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 7 ملايين دينار.



يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.-(بترا)