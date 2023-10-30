الإثنين 30 تشرين الأول 2023
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صرف دعم المحروقات عن شهر آب الأربعاء المقبل

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صرف دعم المحروقات عن شهر آب الأربعاء المقبل
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، عن بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر آب للعام 2023، والذي سيبدأ من صباح يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر تشرين الثاني المقبل.اضافة اعلان
وأكد مدير عام الهيئة المهندس عبد الرحيم الوريكات، في بيان اليوم الاثنين، استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر آب، داعياً المشغلين المستفيدين لمراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.
وأوضح الوريكات أن المشغلين الذين لم يستخدموا هذا الدعم لشهر تموز، لأن يسارعوا لاستخدامه ، إضافة لدعم شهر آب من هذا العام قبل 31/12/2023 ، قبل إنهاء الاستخدام لهذا الدعم في هذا التاريخ وإغلاق البيانات المالية للعام 2023.
و أشار الى ان الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة بجميع محافظات المملكة.
وأضاف إن"صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف على المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة .
--(بترا)

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