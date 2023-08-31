الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

صرف دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)
أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات أن صرف الدفعة الأولى من الربع الثالث للعام 2023 من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام سيبدأ اعتبارا من صباح الأحد الموافق للسابع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.اضافة اعلان

وقال الوريكات إن صرف هذه الدفعة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة في جميع محافظات المملكة.

وأكد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن الربع الثالث لهذا العام، مشيرا إلى أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن والذي سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صرف بدل الدعم عن شهر حزيران/ يونيو في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم تسليم الكشوفات كاملة إلى محطات الوقود المعتمدة لشحن البطاقات المصروفة للمشغلين بالمبالغ المستحقة لهم.

وقال، إن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للتخفيف على مستخدمي وسائط النقل العام من المواطنين تلافيا لعدم رفع الأجور وتحميل هذه التكاليف للمشغلين. (بترا)
أحد محال القرطاسية في عمان - (أرشيفية)

قطاع المكتبات.. شكاوى من دخلاء على المهنة 02 أيلول 2023

دنانير اردنية

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 39.695 مليار دينار حتى نهاية حزيران 01 أيلول 2023

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)

"الضريبة" تمكن مختلف الجهات التحقق من براءة الذمة إلكترونيا 31 آب 2023

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

"رجال الأعمال" تشارك في اجتماع هيئة تنمية الصادرات السعودية 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السوق المركزي

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

منذ8 ساعة
فصل الكهرباء - (تعبيرية)

مناطق لن تصلها الكهرباء في الشمال الأحد (أسماء)

منذ12 ساعة
افتتاح المركز التجاري العراقي بعمان قبل نهاية العام

افتتاح المركز التجاري العراقي بعمان قبل نهاية العام

منذ14 ساعة
الجغبير: الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس

الجغبير: الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس

منذ15 ساعة
637b75e8-محل-لبيع-الذهب-أرشيفية

39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ16 ساعة
ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري

صناعة الأردن: 2.4 % مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بالناتج المحلي الإجمالي

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 