صناعة الأردن تقدم لوزارة الزراعة جهاز ا للكشف عن المواد الأولية المستوردة لصناعة المبيدات

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قدمت غرفة صناعة الأردن وعدد من الشركات العاملة بقطاع المبيدات، لوزارة الزراعة بجهاز للكشف عن ماهية المواد الأولية المستوردة الداخلة في عمليات تصنيع المبيدات.وقالت الغرفة في بيان اليوم بعد تسليم وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات جهاز ( Spectrophotometr Ftir)، أن الجهاز يعمل على الكشف عن ماهية المواد الأولية الداخلة في صناعة المبيدات بشكل سريع لضمان عدم عرقلة أو تأخير التخليص على المواد الخام المستوردة للمصانع المحلية.وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لغرفة صناعة الأردن ومبادرتها بتقديم الجهاز للوزارة الذي سيسهم بشكل كبير في دعم قطاع صناعة المبيدات المحلية وتعزيز جودتها.واشار وزير الزراعة إلى أن الجهاز سيعمل على تقليل الوقت والجهد خلال تنفيذ إجراءات التحقق من ماهية المواد الداخلة في صناعة المبيدات وتسريع وانجاز المعاملات والتسهيل على الصناعيين لضمان نمو وتطور منتجاتهم.بدوره، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن تقديم الجهاز لوزارة الزراعة يأتي انطلاقا من الشراكة الفاعلة والقائمة بين القطاع الصناعي ممثلا بالغرفة ووزارة الزراعة لدعم جهودها المبذولة للارتقاء بمنتجات الصناعة المحلية.ولفت لجهود الوزارة في تسريع الخدمات المقدمة للصناعيين وحرصها على مراقبة المواد الأولية الداخلة في صناعة المبيدات وبما يسهم بتطويرها والارتقاء بجودة منتجاتها سواء بالسوق المحلية أو خارج المملكة.من جهته اشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش، أن تقديم الجهاز يأتي في إطار التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تفعيل الفقرة (ج) من المادة (34) الخاصة بتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والإتجار بها وتداولها.ولفت الاطرش استخدام الجهاز في عمليات الفحص سيسهم في تعجيل انجاز الكشف عن المواد الأولية الداخلة بصناعة المبيدات ما يعجل عمليات انجاز معاملات الشركات والمصانع المحلية العاملة بالقطاع، وزيادة جودة منتجاتها ورفع تنافسيتها بالأسواق التصديرية.وبين الدكتور الأطرش أن الجهاز يستخدم في تحليل مبيدات الآفات، ويسمح بتحديد وقياس كمية المبيدات في العينات، ويقدم العديد من الامكانيات والسرعة والقدرة على تحليل مجموعة واسعة من العينات، فيما يحتوي على قاعدة بيانات موسعه للمبيدات ومعتمده من مراكز البحث والجوده العالمية.بدورهم اشارا ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس احمد البس، وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة اربد المهندس محمد عويس، عن تقديرهم لوزارة الزراعة لمنح القطاع الصناعي مهلة زمنية لتفعيل الفقرة (ج) من المادة (34) من تعليمات تسجيل المبيدات لحين الانتهاء من اجراءات شراء الجهاز.