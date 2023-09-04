"صناعة عمان" تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البيرو

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التقى رئيس غرفتي صناعة والأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير سفير جمهورية البيرو غير المقيم لدى المملكة خوسيه بيتانكورت في مبنى الغرفة، الاثنين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.واوضح الجغبير خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان احمد الخضري ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ومحمد الصمادي / مجموعة العملاق، ان الأردن يشكل منطقة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله بوابة لاسواق العراق وسوريا والاسواق الخليجية، كما ان اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل اسواق العديد من دول العالم مفتوحة امام الصادرات الاردنية.ورحب الجغبير بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني الى جمهورية البيرو، وكذلك استضافة منتدى اقتصادي أردني بيروفي في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي ما زالت متواضعة جدا حيث لم تتجاوز الصادرات الأردنية الى بيرو العام الماضي الاربعة ملايين دينار مرتفعة من 391 ألفا في العام 2019 مقابل مستوردات منها بلغت حوالي ستة ملايين دينار في العام 2022 وكانت في العام 2019 حوالي مليوني دينار، حيث تركزت معظم الصادرات الأردنية في الاسمدة والمنتجات الكيماوية والالبسة وتوابعها، فيما كانت ابرز المستوردات من البيرو الزنك، البن، الشاي والثمار الزيتية والحبوب.من جهته أوضح سفير البيرو بيتانكورت أنه يأمل ان تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا، مقترحا توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية بين البلدين في بعض القطاعات، لتكون منطلقا لتعزيز العلاقات، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية وكذلك تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية في البلدين، موضحا ان البيرو ستقوم بتعيين قنصل فخري في المملكة قريبا، موضحا ان البيرو تعتبر من الدول الرئيسية في انتاج البن وكذلك الصوف اضافة الى مادتي الزنك والذهب، حيث تعتبر بيرو من الدول الغنية بالموارد الطبيعية في منطقة الامازون.