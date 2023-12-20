الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"صناعة عمان" تبحث فرص التصدير الى كينيا

WhatsApp Image 2023-12-20 at 2.42.26 PM
"صناعة عمان" تبحث فرص التصدير الى كينيا

أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، اهمية زيادة الصادرات الأردنية، في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، سواء كان من خلال العمل على تعزيز الصادرات الأردنية الى الأسواق التقليدية، او الى اسواق جديدة واعدة، وذلك في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات الوطنية والتي أسهمت في وصولها الى ما يزيد على 140 سوقا في مختلف أنحاء العالم، حيث يعمل في القطاع الصناعي حاليا ما يزيد على الـ (260) الف عامل وعاملة يعيلون ما يقارب المليون مواطن.اضافة اعلان
واوضح الرجبي خلال لقاء، عقد في مبنى الغرفة، الاربعاء، بحضور المستشار الاقتصادي في السفارة الأردنية بكينيا، الدكتور عامر أبورمان، وعضو مجلس ادارة الغرفة مجدي الهشلمون وممثلين لعدة شركات صناعية، أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في مختلف دول العالم، للترويج والتعريف بالصناعات الأردنية وجودتها العالية، بل وحتى المساهمة في تنظيم زيارة الوفود الاقتصادية والمساعدة في تنظيم المشاركات الأردنية في المعارض الدولية المختلفة.
واشار الرجبي الى ان الإتفاقيات التجارية بين الدول الإفريقية خصوصاً الكوميسا تحد من جهود تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وأفريقيا غير العربية، إذ أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الدول خارج الكوميسا تشكل عائقا امام دخول الصناعات الأردنية في السوق الافريقي، الا ان الجودة العالية للصناعات الأردنية تمنحها ميزة تنافسية في هذه الاسواق، مبينا ان الغرفة ستدرس امكانية المشاركة بجناح أردني في احد المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في كينيا.
من جهته اوضح الدكتور عامر ابورمان، اهمية السوق الكيني، الذي يعتبر من الاسواق الواعدة للصادرات الأردنية، وذلك للموقع الاستراتيجي لكينيا، والتي تعتبر بوابة لدول شرق أفريقيا أو ما تسمى افريقيا السمراء، كما انها تعتبر من الاقتصادات الكبرى في افريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي (60) مليون نسمة، وتشكل الزراعة عصب الاقتصاد في كينيا، وخصوصا زراعة البن والشاي وتربية المواشي، مشيرا الى ان كينيا تشهد الآن تحولات اقتصادية، يمكن ان تسهم في زيادة الصادرات الأردنية اليها، خصوصا وان هناك خط ملاحي مباشر بين ميناء العقبة وميناء مومباسا الكيني، كما ان السفارة الأردنية في كينيا على استعداد للمساعدة في تزويد الصناعيين الأردنيين بأي معلومات يحتاجونها حول المنتجات التي يتم استيرادها، وكذلك الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المنتجات، وآليات تسجيل المنتجات التي تحتاج للتسجيل قبل التصدير مثل الصناعات الدوائية وغيرها.
يذكر ان التبادل التجاري بين الأردن وكينيا ما زال متواضعا، ولا يتجاوز الـ (20) مليون دولار، حيث يستورد الأردن من كينيا ما قيمته (16) مليون دولار تتركز في البن والبهارات والفواكه، فيما لا تتعدى الصادرات الأردنية الى كينيا الـ (4) ملايين دولار وتتركز في الأسمدة والمنتجات الكيماوية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1703070836977

41.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 57 دقيقة
أعمدة كهرباء ضغط عال - (الغد)

الكهرباء الوطنية تعلن عن اصدار جديد خاص بتطوير إجراءات السلامة العامة في الشركة

منذ2 ساعة
6582a3a51af5b

العسعس: مخصصات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بلغت "أعلى مستوى تاريخي" في موازنة 2024 (وثيقة)

منذ4 ساعة
تجارة الأردن تناشد القطاعين الخاص العربي والإسلامي للوقوف مع غزة

تجارة الأردن تستضيف مقر مبادرة الغرفة الإسلامية لتمكين الاقتصاد الفلسطيني

منذ6 ساعة
إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن

منذ7 ساعة
WhatsApp Image 2023-12-19 at 5.49.46 PM (1)

الفوسفات افتتاح الورشة الفنية المتخصصة للاتحاد العربي للاسمدة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن لن يدفع ثمن سذاجة الإقليم

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

7 نقاط حول حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن دائما،،

سائد كراجة |اليوم

انخفاض الإنتاج الصناعي مجددا

موسى الساكت |اليوم

من يحكم الدمار؟

سميح المعايطة |اليوم

قراءات ما بعد "الطوفان".. خطأ إستراتيجي أم تهويش إعلامي؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 